　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團開春連日修繕　元宵佳節為弱勢添暖意

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，實踐黃偉哲市長的施政願景，開春第一周連續兩日(2/3、2/4)至南化區進行修繕，5日適逢元宵節，台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會的志工團隊，前往官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自2019年起迄今，床組(含床墊)、床頭櫃、衣櫃、課桌椅、沙發、電視櫃等二手家具，已贈送給約60多戶弱勢家庭使用，節省家具購置費用約90多萬元，大台南總工會陳美靜副理事長更特別準備了熱呼呼應景的湯圓慰勞志工，感謝志工夥伴元宵節熱心做公益。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近幾日正在進行房屋修繕服務的案家位於南化區，修繕志工團隊不畏山路崎嶇偏僻遙遠，依照排定期程起了個大早整備好工具啟程前往案家，因心中掛念著要趕緊替南化區火災弱勢戶修復家園，盡己所能為弱勢服務。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次服務的南化區案主阮先生，平日務農種植芒果、芭樂等，但因收成不佳故收入不穩定，案父已歿，案母26年次身體狀況不佳目前暫住護理之家，故案主尚需負擔老母親的療養費，經濟壓力龐大，所居房屋又於去年遭受祝融，無情的大火將家裡燒得面目全非，已無法住人，因此阮先生目前只能暫時居住在附近簡陋搭建的工寮，處境艱難。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「做工行善團」接獲通報後，即前往現場會勘丈量，繪製施工平面圖及安排修繕期程，並於2/3由台南市泥水業職業工會修繕志工進行拆除，將客廳地面磁磚、門框、臥室床舖等全部拆除清運，昨日(2/4)再由台南市電氣業職業工會修繕志工接力施工，配置臨時電源及線路管路。周奕齊議員服務處團隊亦提供本案修繕志工便當，以慰勞志工伙伴辛勞。志工團隊中有夫妻檔吳福川、林錦雀；李俊平、陳美華相約出門做公益，家庭志工進行房屋修繕服務意義又更加深遠，以家為本，助人安居。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，這次服務的案家是火災戶，做工行善團隊在會勘時看到滿目瘡痍的焦黑房屋，心想經濟弱勢的案主一定非常無助，因此大家都具有共識要盡快集結修繕志工的力量，用心協助弱勢家庭改善居住環境，真的特別感謝「做工行善團」修繕志工的熱心付出，為南化區純樸的農村增添不少暖意，也感謝到倉庫協助整理二手家具的志工夥伴，「做工行善團」連續多日為弱勢服務讓今年的元宵節特別有意義。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
韓男神悄來台！大逛台灣燈會　合照蘿蔔燈籠
還記得《爸爸去哪兒5》小泡芙嗎？近況照曝光　網驚：越大越漂亮
帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡！廠商慘了
快訊／陸軍性愛片「找到散布者」　他無懼官司又流出新片段！
快訊／又出現「白色大氣球」！　極似中國間諜氣球
拜登下令擊落！美派最強F-22戰機　AIM-9X飛彈射下中國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團開春連日修繕　元宵佳節為弱勢添暖意

屏東男偷老舊機車狂繞數小時　理由讓人噴飯！

日夜溫差大出現稻熱病　高雄區農改場籲農友注意防範

屏東滿州偏鄉學童懷籃球夢　恆春警贈15顆籃球

超應景！桃園新住民元宵前夕統領廣場搖元宵、猜燈謎慶小過年

荔枝椿象藏葉背渡冬　雲林動植物防疫所呼籲今起至3／10加強防治

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵點亮北港小鎮

麥當勞前爆衝突！雲林猴衝駕駛座猛拉　40秒影片曝…BMW哥嚇傻

過新年財神到　統一超商新下營門市幸運開出特獎200萬

中嘉寬頻吉隆中山門市開幕　在地鄉親辦理業務更便利

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

陶晶瑩「照顧」曹佑寧接話全笑歪　聽到他前女友立刻救援：和我接吻

台南做工行善團開春連日修繕　元宵佳節為弱勢添暖意

屏東男偷老舊機車狂繞數小時　理由讓人噴飯！

日夜溫差大出現稻熱病　高雄區農改場籲農友注意防範

屏東滿州偏鄉學童懷籃球夢　恆春警贈15顆籃球

超應景！桃園新住民元宵前夕統領廣場搖元宵、猜燈謎慶小過年

荔枝椿象藏葉背渡冬　雲林動植物防疫所呼籲今起至3／10加強防治

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵點亮北港小鎮

麥當勞前爆衝突！雲林猴衝駕駛座猛拉　40秒影片曝…BMW哥嚇傻

過新年財神到　統一超商新下營門市幸運開出特獎200萬

中嘉寬頻吉隆中山門市開幕　在地鄉親辦理業務更便利

智利森林大火22死！直升機滅火「不幸墜毀」　當局擴大警戒區域

獨／壽山「治安」亮燈！少婦遇猴軍洗劫　霸佔推車搜包齜牙回嗆

解放軍新MV「改喝金高認親」　不當恐怖情人「罕見減少」軍武畫面

最新作《LoveLive! 學園偶像祭 2》春天推出！眾偶像集結收錄破500首歌曲

房間出租開價2.7萬！不能煮飯、每月只能洗衣一次　多人搶爆

女護理師自豪「下面很緊」！已婚醫值班時跟她啪啪…妻氣炸求償

美出軌列車燒不停　車上有致癌毒氣！市長急頒「緊急狀態」疏散居民

福壽山農場千櫻園2／14浪漫開園　粉紅櫻花首先登場持續到3月初

百萬網美遭漫展驅趕！深夜告別世界「屈辱感湧上心頭」　粉絲急尋人

合庫董座：房價要低到讓年輕人買得起，不太可能

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

雲林猴狠衝駕駛座猛拉　BMW哥嚇傻

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

快訊／高雄左營6471戶大停電搶修中

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵

統一超商新下營門市幸運開出特獎200萬

台南鹿耳門聖母廟火樹銀花30多萬人迎春

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

偷老舊機車狂繞數小時　理由讓人噴飯

荔枝椿象藏葉背渡冬　農民需加強防治

苗栗後龍元宵節攻炮城　鄉親搶金幣

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

蕭景田請辭滿月　彰化縣黨部主委仍難產

更多熱門

相關新聞

元宵6大開運法！　招桃花、消百病

元宵6大開運法！　招桃花、消百病

今天（5日）是元宵節，命理師林霖在臉書表示，元宵又稱「小過年」，這是春節最後一個歡樂團圓日，過了此夜，大家生活恢復往常！她並分享元宵祈福旺運六大妙法，包括迎新月、走三橋、撞天宮等，能招桃花、消百病。

元宵和湯圓最大的不同點在製作過程

元宵和湯圓最大的不同點在製作過程

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

台南工廠外「一排廢棄輪胎」全面燃燒

台南工廠外「一排廢棄輪胎」全面燃燒

關鍵字：

台南做工行善修繕元宵

讀者迴響

熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

將寵物魚放生大海！下秒被一口吞

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

台灣女優登「AV界告示牌」　曝：拍A片每次都新鮮

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面