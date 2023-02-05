台南做工行善團開春連日修繕　元宵佳節為弱勢添暖意

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，志工團隊前往南化區進行修繕及官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，農曆年後持續打造「希望家園」，實踐黃偉哲市長的施政願景，開春第一周連續兩日(2/3、2/4)至南化區進行修繕，5日適逢元宵節，台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會的志工團隊，前往官田區隆田陸橋下的倉庫整理二手家具，以便日後贈送修繕案家。

自2019年起迄今，床組(含床墊)、床頭櫃、衣櫃、課桌椅、沙發、電視櫃等二手家具，已贈送給約60多戶弱勢家庭使用，節省家具購置費用約90多萬元，大台南總工會陳美靜副理事長更特別準備了熱呼呼應景的湯圓慰勞志工，感謝志工夥伴元宵節熱心做公益。

近幾日正在進行房屋修繕服務的案家位於南化區，修繕志工團隊不畏山路崎嶇偏僻遙遠，依照排定期程起了個大早整備好工具啟程前往案家，因心中掛念著要趕緊替南化區火災弱勢戶修復家園，盡己所能為弱勢服務。

這次服務的南化區案主阮先生，平日務農種植芒果、芭樂等，但因收成不佳故收入不穩定，案父已歿，案母26年次身體狀況不佳目前暫住護理之家，故案主尚需負擔老母親的療養費，經濟壓力龐大，所居房屋又於去年遭受祝融，無情的大火將家裡燒得面目全非，已無法住人，因此阮先生目前只能暫時居住在附近簡陋搭建的工寮，處境艱難。

「做工行善團」接獲通報後，即前往現場會勘丈量，繪製施工平面圖及安排修繕期程，並於2/3由台南市泥水業職業工會修繕志工進行拆除，將客廳地面磁磚、門框、臥室床舖等全部拆除清運，昨日(2/4)再由台南市電氣業職業工會修繕志工接力施工，配置臨時電源及線路管路。周奕齊議員服務處團隊亦提供本案修繕志工便當，以慰勞志工伙伴辛勞。志工團隊中有夫妻檔吳福川、林錦雀；李俊平、陳美華相約出門做公益，家庭志工進行房屋修繕服務意義又更加深遠，以家為本，助人安居。

勞工局長王鑫基表示，這次服務的案家是火災戶，做工行善團隊在會勘時看到滿目瘡痍的焦黑房屋，心想經濟弱勢的案主一定非常無助，因此大家都具有共識要盡快集結修繕志工的力量，用心協助弱勢家庭改善居住環境，真的特別感謝「做工行善團」修繕志工的熱心付出，為南化區純樸的農村增添不少暖意，也感謝到倉庫協助整理二手家具的志工夥伴，「做工行善團」連續多日為弱勢服務讓今年的元宵節特別有意義。