元宵6大開運法！　招桃花、消百病

▲元宵祈福六大妙法。（圖／翻攝「林霖開運」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（5日）是元宵節，命理師林霖在臉書表示，元宵又稱「小過年」，這是春節最後一個歡樂團圓日，過了此夜，大家生活恢復往常！她並分享元宵祈福旺運六大妙法，包括迎新月、走三橋、撞天宮等，能招桃花、消百病。

▼今天是元宵節，圖為今年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」。（圖／記者李姿慧攝）



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1、吃元宵

元宵（內有包餡的湯圓），外白如雪，內紅似紅豆，「外白內紅」食之可以避邪。也表示在新的一年裡心想事成，幸福圓滿。

▼吃元宵。（圖／記者陳詩璧攝）

2、點燈祈福

《無量壽經》記載：「無量火焰，照耀無極」、「為世燈明最福田」。準備兩盞素面紅燈籠，一盞用粗黑筆寫著「上元」，另一盞燈則寫「泰一」，也可將願望寫在燈籠上，將燈籠高高懸掛於前陽台七日，將你的心願上達天廳！納吉氣到家！

▼點燈祈福。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels.com）

3、迎新月

農曆元月十五日為一年中第一個月圓，善用第一個月圓之夜，找可以看到月亮的地方，雙手捧月再輕撫臉頰三次，可增強桃花、好人緣，春風滿面一整年。

▼迎新月。（圖／資料照／記者徐文彬攝）



4、走三橋

可利用交通工具或走路，行經三座不同的橋，就可以消百病、祈求健康。

5、求子

「燈」與「丁」同音，「釘」為人「丁」的諧音，燈節又寓有「求丁」、「添丁」的吉兆。據說想求子的可以到公共建築物，例如國父紀念館、龍山寺，去摸「正陽門」的大門釘，有利於生男孩喔。

6、撞天官

上元元宵節也是「天官賜福日」，宅內外皆要燈火通明，引天官至家中賜福。每開一盞燈，就要邊唸吉祥話，這是一種加持，更是一種祈福，可以增強宅中的福氣。