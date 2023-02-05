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加錢坐靠窗「母子要求讓位」　年輕妹拒絕…竟一路被飆罵到降落！

▲▼ 飛機,搭機,機艙,經濟艙,靠窗座位,機位,機票。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 加格自掏腰包坐靠窗座位，拒絕讓位還被罵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子分享，她最近搭機時加錢選了靠窗座位，一名乘客卻要求她讓位，讓兒子跟她一起坐，拒絕後竟被對方一路狂飆髒話到降落為止，且她本來以為對方的兒子是個小孩，沒想到根本已經是個青少年，令她完全無法理解，希望網友幫忙評評理。

《每日星報》報導，23歲女網友加格（Surya Garg）近日在TikTok分享這段經歷，原來她搭機時遇到一名女乘客要求她讓出靠窗座位，換到隔幾排的中間座位，如果對方帶著需要大人照顧的小孩也就算了，但這名女乘客的兒子看起來至少也有16或17歲。

@surya_garg for real like was I wrong #nyc #airplane #airplaneseats ♬ original sound - Surya Garg

加格在影片中說明，「我剛剛遇到飛機上最不適合坐他旁邊的那種人。他媽媽對我說，『嘿，妳介意換個座位讓我兒子跟我一起坐嗎』？」加格於是詢問她兒子原本的座位在哪裡，對方指向後幾排中間的位子，她接著又問，「好吧，妳的兒子是哪位？」婦女便指向她身旁一名身高目測有195公分的高大男子。

加格當場傻眼，一度以為自己被整了，回過神來便拒絕這名母親，「不，很抱歉，我加錢買了這個座位」，沒想到對方馬上露出一臉厭惡的表情。後來她坐在加格旁邊，兒子則坐在原本後排中間的位子，但這名母親全程都在小聲罵她髒話，令她忍不住發問，「我做錯了嗎？」

這段影片至今累計52萬觀看，網友大多力挺加格，「妳沒錯。他們看起來就是想買最便宜的票再請別人跟他們換座位」、「如果這真的很重要的話，她就應該多花點錢買連在一起的座位」、「妳1000%沒做錯」、「妳沒錯，那就是妳的位子，結案」、「妳絕對沒錯，而且我對她的兒子感到擔心」、「很高興妳拒絕了」。

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