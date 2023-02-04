遊憩新亮點！汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

▲遊憩新亮點！汐止康誥坑公園啟用。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提供市民全齡共融友善無礙的休憩空間，新北市政府自108年成立跨局處工作小組，推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，原汐止文化白雲公園配合計畫全面改建並更名為「康誥坑公園」，於今年2月完工。市長侯友宜今（3日）啟用康誥坑公園，期望更新後的公園增添地方特色，成為居民連結情感的休閒場所。

汐止區康誥坑公園設置迄今已逾20年，2022年進行改建更新工程，於2月以全齡化特色共融公園的嶄新面貌啟用。侯友宜表示，康誥坑公園原名文化白雲公園，經在地里長里民投票討論後，以古地名「康誥坑」作為公園名稱，納入天空之城特色，增設城堡意象共融遊戲組，同時考量長者運動需求，設置樂齡體健設施，讓各年齡層的民眾都能玩得健康。

侯友宜指出，市府推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，自2019年至今已改造170座公園，將持續為市民打造友善全齡的休憩空間。康誥坑公園除維修原有的涼亭、廁所、仿木欄杆等設施，也增設無障礙鋼構步道，讓身障人士可以更輕鬆到達各層遊戲區。

農業局表示，康誥坑溪沿岸精心佈置燈飾，2月12日前讓民眾能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，成為春節期間熱門賞櫻景點，前往賞櫻人數逾1萬3千人，且公園內除了有各類具城堡意象特色共融遊具，供各年齡層小孩玩耍，也有體健設施區，可供長者活動筋骨。此外，也增加無障礙鋼構步道串聯整座公園，讓行動不便的民眾可以輕鬆到達各遊戲層。

汐止區公所表示，公園在保留既有地形的前提下，在上層平台增加城堡意象共融遊戲組及結合攀爬、溜滑梯等遊具，中層將原有生態池改造為礫石緩衝層銜接溜滑梯出口，讓小朋友玩得開心又安全，也營造溜進生態池的體驗感。最下層則增設鳥巢鞦韆、旋轉杯等適合學齡前孩童的遊樂器材及友善長者的體健設施區。