1家4口獨留失智父...女兒淚辦後事　「3人成乾屍」相驗死因出爐　

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

新北市中和區昨(3日)傳出人倫悲劇，楊姓高風險家庭一家四口中有3人死亡已成乾屍，僅剩下高齡84歲老翁倖存。今(4日)經家屬指認大體，並由檢察官會同法醫相驗，法醫排除外力所為，初步研判是自然死亡或病死，而楊家已出嫁的養女，今也前往殯儀館忍住哀傷處理後事。

▲家屬指認大體跟法醫相驗，法醫研判自然死、病死，排除外力所為。（圖／記者陳雕文攝）

警方初步調查，主要照顧者老母親疑似先過世、猝死倒臥床上，遺體已風乾，接著是身障大兒子，小兒子最後死亡，大兒子遺體也已完全風乾，而小兒子則呈「半腐爛半乾」狀態；老翁因罹患失智症，自己料理生活飲食。

▲楊姓一家4口只剩失智的楊翁生還。（圖／記者陳雕文翻攝）

經家屬指認大體跟法醫相驗，由於遺體還能辨識身分，檢察官認為身分沒有爭議，法醫研判自然死、病死。大體雖已白骨化、但沒有受傷及自殺跡象，初步排除外力所為。

鄰居表示，多年前老父親出現失智的症狀，由79歲母親（家管）跟有正常工作的52歲小兒子，一同照護54歲中度身障大兒子及老父親，但數月前連小兒子也出現身心障礙的症狀，失去工作及自理的能力，因此只剩母親一肩扛起照護全家的責任。

▲嫁出去的養女(左二)得知後，趕來指認大體。（圖／記者陳雕文攝）

鄰居2月1日前看到老父親坐著輪椅外出，越想越不對勁，因為一般都是母親出門，為何會讓失智的老父親外出，後來鄰居又想到，已經很久沒有看到該家人，直覺有異通知里長，里長再協助報案，人倫悲劇因此曝光。

針對楊家3人死亡事件，新北社會局表示，去年（2022年）上半年楊家在換發身障證明時，社工曾主動詢問楊家照顧者52歲弟弟及母親，是否需要長照及補助資源挹注，當時2人表示暫無需要，社工雖然被拒絕，仍留下相關資訊，表示若有任何時候有需要，可以隨時向社會局聯絡，後續每月仍有給予身障生活等補助，沒想到仍發生憾事。