台中少年檢舉違停！遭幼兒園家長壓制搶手機　幼兒園遭1星負評灌爆

▲台中少年拍照檢舉違停，遭幼兒園家長壓制奪手機，幼兒園遭網友1星負評灌爆。（圖／翻攝Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名16歲孫姓少年不滿市內一間幼兒園長期有違停亂象，每逢上下尖峰時間，馬路上就會出現家長併排違停，導致行人必須與車輛爭道，他2日傍晚到現場拍照檢舉，不料遭家長壓制搶走手機，幼兒園主任還說他是「慣犯」。事件曝光後，幼兒園遭網友1星負評灌爆，指責園方不該放任家長違停。

▲孫姓少年事後在臉書感嘆，「原來違停是對的，檢舉是錯的」。（圖／翻攝爆怨公社）

孫姓少年2日前往幼兒園檢舉違停，不料遭邱姓家長搶走手機，嚇得跑到附近超商請店員報警。警方趕到後，聯繫少年的母親到場，雙方在超商外溝通，打人的邱男當場向少年道歉，但希望少年能體諒幼兒園的家長，但聽到少年說要驗傷時又態度大變，嗆聲「我以後不會再提醒你任何事情，如果要驗傷就去驗傷」。

警方表示，動手攻擊的是36歲邱姓男子，員警到場告知權益後，雙方就離開現場。孫姓少年2日晚間在媽媽的陪同下，已到正義派出所提告強制罪，將依法送辦。

孫姓少年事後在臉書「爆怨公社」表示，這些家長接送小孩都慣性違停，他在現場拍了幾張照片，就被家長搶走手機，「幼兒園主任還說我是『慣犯』，原來違停是對的，檢舉是錯的」。

孫姓少年說，他被家長拉扯、搶走手機時，許多家長都在旁邊看著，沒有人願意幫忙阻止衝突，「我整個人被他（家長）壓到地上，手機被搶走，眼鏡掉到馬路上，最後是我跑到附近超商，請店員報警，警察來了才解決」、「台中行人地獄真的不是叫假的，他們併排停車真的很嚴重，就沒人行道走了，還要再閃違停」。

▲幼兒園遭大量網友狂刷1星負評。（圖／翻攝自Google）

事件曝光後，幼兒園遭網友1星負評灌爆，指責園方不該放任家長違停，Google評價降到剩下1.5星，有人說，「家長三寶就算了，搞教育的這樣教小孩，造孽」、「違停我要怎麼教小孩」、「有錢讀雙語幼稚園，沒錢付停車費」、「學校乾脆改成，違停英語雙語幼兒園」、「行人地獄環境就是這樣養出來的」。

