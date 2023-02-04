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苗栗元宵節「火旁龍」之夜　9祥龍輪番上陣接受鞭炮洗禮

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市元宵節活動重點的(火旁)龍之夜今(4日)晚在苗栗市河濱公園登場，9尾祥龍輪番上陣，在震耳欲聾的炮仗聲中穿梭不停，有如騰雲駕霧，讓民眾看得直呼「過癮」！

▲▼苗栗市今(4日)晚在河濱公園舉辦元宵節(火旁)龍之夜，9龍輪番上陣接受鞭炮洗禮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市今(4日)晚在河濱公園舉辦元宵節(火旁)龍之夜，9龍輪番上陣接受鞭炮洗禮。（圖／記者蔡文淵翻攝

(火旁)龍之夜今晚在苗栗市河濱公園登場， 9支龍隊輪番上陣，接受強力鞭炮洗禮，鞭炮來自四面八方，龍身在煙硝中忽隱忽現，在煙硝雲霧燈光投影下，神龍猶如騰雲駕霧在會場上翻騰起舞，活靈活現。

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(火旁)龍是苗栗地區客家傳統元宵活動，(火旁)讀做「bong」，客語發音就是「炸」的意思，也就是元宵時邊舞龍邊放鞭炮炸龍，有恭迎神龍靈氣、驅邪納吉之意，而且龍愈(火旁)愈旺，也可增加年節熱鬧氣氛。

苗栗市公所表示，今年(火旁)龍之夜壓軸仍邀請去年演出精湛火龍秀的「即將成真火舞團」，為迎向25週年的苗栗(火旁)龍獻上龍鳳呈祥、浴火鳳凰等劇目，帶來炫目的「(火旁)龍25 龍飛鳳舞」演出。同時「(火旁)龍映像—龍舞定幕劇」也呈現過往街頭包龍的經典場景，來喚起這25週年記憶的龍藝演出。

台灣傳統四大元宵活動為「南蜂炮、北天燈、中(火旁)龍、東寒單」。苗栗市今年元宵節(火旁)龍系列活動，包括1月30日在玉清宮前廣場「祥龍點睛」，2月3日中正路的「民俗踩街」，2月4日在河濱公園「(火旁)龍之夜」，2月7日在五文昌廟「化龍返天」儀式結束為止。

民眾黨主席柯文哲也現身會場，記者問柯今天為何來苗栗?他說(火旁)龍是苗栗元宵節最大的活動，退休以後就有時間了，純粹參加地方民俗活動，並沒有特別的目的。

▲▼苗栗市今(4日)晚在河濱公園舉辦元宵節(火旁)龍之夜，9龍輪番上陣接受鞭炮洗禮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市今(4日)晚在河濱公園舉辦元宵節(火旁)龍之夜，9龍輪番上陣接受鞭炮洗禮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市今(4日)晚在河濱公園舉辦元宵節(火旁)龍之夜，9龍輪番上陣接受鞭炮洗禮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼民眾黨黨主席柯文哲今(4日)晚參加苗栗元宵節(火旁)龍之夜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲今(4日)晚參加苗栗元宵節(火旁)龍之夜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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