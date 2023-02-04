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台灣燈會發提燈！排隊驚人畫面曝　「1神系統」防梨泰院事件重演

▲▼台灣燈會。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣燈會「玉兔壯彩」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

睽違23年，2023台灣燈會重返台北， 明天元宵(2/5)正式開展至19日，估逾1200萬人參觀，今晚彩排點燈，台灣燈會8萬盞小提燈「大展虹兔」今下午3時起發放，排隊人龍綿延不絕。由於主要展區國父紀念館周邊有牆面，為避免梨泰院踩踏事件重演，也首創骨幹辨識系統，當人流達21萬人時，將啟動因應措施。

台灣燈會2月5日至19日登場，睽違23年，台灣燈會再度回到台北，燈區總計有168公頃，規劃4大展區，總計有超過300多件花燈作品，往年每年小提燈造型也放大展出。另觀光局主燈「玉兔壯彩」、中央和地方6座副燈為亮點。

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▲▼台灣燈會副燈。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣燈會副燈「蟠龍獻瑞」結合傳統和創新。（圖／記者李姿慧攝）

主燈「玉兔壯彩」由藝術家李明道操刀，首創總高達22公尺、7層樓高科技玉兔主燈，透過奧運金牌選手郭婞淳臉部動作捕捉技術，為玉兔增添生動表情，並搭配金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，變換多套展演，燈會期間主燈秀展演於每日晚間6時至9時30分，每半小時一場，2月5日及2月19日配合開幕與閉幕典禮彈性調整。

台灣燈會8萬盞小提燈「大展虹兔」今下午3時起也開始發放，雖然今天是補班日，不過領取小提燈排隊人龍綿延不絕繞行，同一時間超過數百人排隊，且不斷湧入人潮，一名帶著兩個小孩來排小提燈的林小姐表示，今天排隊人潮很多，繞了好幾圈，不過領小提燈速度很快，大概10多分鐘她就排隊了，因為元宵將至，特地應景來領小提燈。

▲▼台灣燈會領取小提燈人龍。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台灣燈會領取小提燈人龍排到外圍紅龍繞了好幾圈。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台灣燈會。（圖／記者李姿慧攝）

觀光局長張錫聰表示，今年台灣燈會是疫後首場實體的燈會國際展演活動，加上台北交通便利，預估今年將會超過1200萬人次參觀，觀光局也利用這次台灣燈會，加大對國外行銷相關力道，包括歐美、日韓、馬來西亞等也來了很多人。

台灣燈會策展人楊佳璋表示，因應梨泰院事件，台灣燈會國父紀念館展區也特別進行人流控管，在7個入口處設置人體骨幹辨識系統，該展區預估可容納21萬人次，當人數達到接近飽和，譬如9成時，就會啟動人流控管機制，園區只出不進，或連繫北市府捷運過站不停等因應，該套人體骨骼辨識系統為中華電信承辦，不但是台灣燈會首度啟用，也是全國首創。

▼台灣燈會首設人體骨幹辨識系統控制人流。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台灣燈會首設人體骨幹辨識系統控制人流。（圖／記者李姿慧攝）

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