「新北好運兔」小提燈獲迴響　2／5燈會再加發1000份

▲「新北好運兔」小提燈獲迴響，2月5日燈會現場再加發1000份。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「新北好運兔」小提燈日前於燈會現場首發，受到民眾熱烈迴響，不少民眾都在詢問後續發放資訊，民政局表示，除了各區公所在2月3、4日多點發放，及2月4日晚上7時30分在新北燈會發送限量1000份特別版「開運兔寶寶」小提燈之外，再加碼2月5日元宵節當天，在新北燈會發送1000份好運兔小提燈，與市民朋友歡度元宵。

民政局長柯慶忠表示，外型可愛的「新北好運兔」小提燈，有2款造型及多種變化玩法，不但能當作提燈，也可以變身兔帽，充滿巧思的設計，在首發當日就吸引民眾提前排隊領取，不到半個小時，3000個提燈即發送完畢，有不少大小朋友甚至在現場就迫不急待地開始組裝，帶著兔帽遊燈會。

▲新北小提燈超吸睛，許多民眾直接在現場組裝提燈籠逛燈會。

柯慶忠說，由於詢問度不斷，民政局特別在5日元宵節當天下午2時，於燈會服務台再加發1000個，把能夠帶來幸運幸福、事事圓滿的好運兔送給更多民眾，讓闔家可以一起在元宵佳節組裝提燈，寓教於樂，增添美好過節氣氛。

另外，萬里區公所5日元宵節年度盛事「野柳神明淨港」，除了有「水裡來火裡去」的宗教祈福儀式，及睽違2年回歸的「百人跳水」活動外，當天上午8時，將在野柳保安宮前發送小提燈，將平安及祝福送給市民。

而石門區公所4日晚間6時30分於石門實驗中學體育館舉辦「玉兔迎春慶元宵」晚會，安排了精彩的表演與有趣的猜燈謎活動，和市民朋友歡慶佳節。有關各公所發送「新北好運兔」小提燈資訊詳見「新北市政府民政局」官網，歡迎市民朋友一起參與。