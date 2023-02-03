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這花燈要靠近玩！松菸3層樓高「兔給樂」巨大禮物盒　開箱藏驚喜

▲松山文創園區副燈「台北兔給樂」近來已經在網路上引發話題！（影／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2023台灣燈會」睽違23年重返台北舉辦，其中位於松山文創園區的「源展區」涵蓋超過20件作品，而展區內的副燈「台北兔給樂」近來已經在網路上引發話題，3層樓高的巨大禮物箱外型，由神片導演劉耕名率領團隊與必應創造合作打造，用疫情期間大家有感的「開箱」為主題，加上體感互動科技，可以近距離揭開禮物盒的驚喜！

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

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▲松山文創園區副燈「台北兔給樂」近來已經在網路上引發話題！（圖／記者林育綾攝）

「台北兔給樂」由曾經操刀金馬58主視覺、還曾被封為「世大運神片導演」的動態圖像導演劉耕名，率領團隊Bito與必應創造攜手打造，設置於松菸文化廣場上，以「會說故事的燈飾作品」為發想，如同一個驚喜禮物盒，等著民眾來開箱。

巨大的禮物箱，四面都是巨型LED立體影像裝置，透過用肉眼就能看的3D影像，描述「兔子快遞」把每個人許下的願望，都化為物件裝在紙箱中，經歷各種奇幻的旅程，把歡樂和祝福送到每個人身邊和台北每個角落。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」作品。（圖／觀傳局提供）

▲▼「台北兔給樂」打造成巨大禮物箱外型，讓每個人來開箱。（圖／觀傳局提供）

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」作品。（圖／觀傳局提供）

隨著動畫有煙火等特效，也會投射映照在周圍松菸建築牆上，聲光效果讓賞燈民眾彷彿置身跨年派對。劉耕名說，「開箱」是大家在過去幾年疫情下的共感記憶，收到各種箱子，也會期待打開來看到什麼物品，而如今疫情解封，所以用開箱的概念來設計，這也是他和團隊送給台北市、送給所有大小朋友的一個禮物。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

▲「兔子快遞」把每個人許下的願望，都化為物件裝在紙箱中。（圖／記者林育綾攝）

其中亮點是「體感科技互動」，在精彩的動畫結束後，這個巨大的禮物箱就可以透過體感偵測，讓民眾揮動手腳，掀開箱子內的泡泡殼、泡泡紙，探索箱子內的樂趣，特別的是每一次都是透過偵測體感而有不同的驚喜，因此不是預錄好的畫面，隨著累積越多人一起開箱，還會有「神秘驚喜」。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼體感互動讓大小朋友可以近距離旋轉、掀動氣泡紙，開箱揭開驚喜。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

劉耕名解釋，過去很多花燈都是要「遠遠看」，今年特別設計成可以「近距離互動」，像是一起參加跨年派對的感覺。而這個副燈在松菸試營運以來，已經吸引許多大小朋友駐足，每個小孩都玩瘋了！作品也設計了AR專屬濾鏡，進入「臺北通APP」的AR功能，或掃描「IG濾鏡」QR code，可看到主角兔子揮手打招呼。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

▲「開箱」是大家在過去幾年疫情下的共感記憶，這也團隊送給所有大小朋友的一個禮物。（圖／記者林育綾攝）

另外同樣在松山文創園區還有其他作品，像是從松菸大道進入後能看見「種下台北味道」，由紙雕藝術家成若涵創作，透過長達12米的餐桌圍繞大樹，擺出15道新住民料理融合台灣的味道，以鐵雕來呈現，讓參觀民眾可以選一個喜歡的位置坐下來，喝杯咖啡放鬆、一邊欣賞作品。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

而松菸生態湖畔旁的作品「都市裡的印花布」，由藝術家黃偉豪借鑑客家詩歌詞文化底蘊而生的故事，將這些帶有文化意義與生活體驗的花紋、剪紙紋飾、相思樹與藍染、月華之光、五福祥瑞等，轉化成印花布上帶有伶俐氣質的都會風格，當民眾踩入這塊「都市裡的印花布」時，也能一起想像、編織出新的客家美學體驗。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」。（圖／記者林育綾攝）

松山文創園區1號倉庫也設置了「多元舞台」，以「多元共融」為概念，由原住民、客家、新住民等多元族群表演團隊帶來精彩演出，每日定時，共85場次。在2/5~19台灣燈會期間，除了多元舞台的精彩節目外，園區也響應台灣燈會延長營運時間，店家則延長營業至晚上9點，戶外空間24小時開放，並串聯園區店家推出潮冬感謝慶抽獎活動，另有愛情有（無）進展、玩玩兔米飛創意展、水水市集等展覽、市集和快閃店活動。

▲▼2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」作品。（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會在台北，松山文創園區「源展區」也有超過20件作品。（圖／觀傳局提供）

「2023台灣燈會在台北」即日起至2月4日試營運（除國父紀念館展區），將於2月5日～19日全面開展，觀傳局說明，燈會展區周邊大眾運輸便捷，民眾可透過107線公車、3條捷運路線（板南、淡水信義及文湖線）、5個捷運車站（國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站）及2線專用接駁車（燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區）尖峰5-10分鐘一班的密集服務，即可輕鬆抵達展區，漫步在燈飾作品間。

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