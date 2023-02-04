台灣燈會東區商圈「光展區」攻略！大型兔子洞、43件藝術入店亮點

▲2023台灣燈會在台北，國父紀念館1號出口可看到日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」。（圖／觀傳局提供）



記者林育綾／台北報導

2023台灣燈會在台北目前試營運，將於2/5全面開展！其中位於東區商圈的「光展區」除了可以看到穿梭兔子洞、光兔現蹤等大型兔兔燈飾作品，還特別規劃「藝術入店」，將43件藝術創作藏身東區43間特選店家，讓民眾可以邊賞燈，邊在巷弄找到驚喜，3小時內吃喝玩樂一網打盡。

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▲遠東SOGO復興館前，展出近12米高的巨型作品「未來‧穿梭·兔子洞」。（圖／記者林育綾攝）

此次在東區商圈的「光展區」，沿著忠孝東路設置了16座中大型燈飾作品，民眾只要搭乘捷運板南線就能輕鬆抵達！其中位於遠東SOGO復興館前，展出近12米高的巨型作品「未來‧穿梭·兔子洞」，象徵一座通往未來無限想像的通道。

▲SOGO忠孝館前則有大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。（圖／記者林育綾攝）



而SOGO忠孝館前則有大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」，表達這個世代人們有時想躲起來，卻又想讓別人看到自我的狀態；走到國父紀念館1號出口，就能看到日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」，光兔仰望地球上大型城市的模樣，不論遠拍近拍都可愛。

▲國父紀念館1號出口，可看到日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡的作品「光兔現蹤」。（圖／觀傳局提供）

▲▼SOGO忠孝館前則有大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」。（圖／記者林育綾攝）

觀傳局還推薦，墨西哥藝術家Lua Rivera（路瓦·里維拉）在瑠公公園打造1組15件大型編織藝術作品「榮容」，將東區巷弄文化以「水」代表，人文與城市的發展則以「油」代表，水和油共融形成的形狀，象徵城市走過的歷史，亦似彩虹足跡，展現出台北市為同志、移工、勞工及原住民等人權議題帶來的共榮及包容。

▲▼墨西哥藝術家Lua Rivera（路瓦·里維拉）在瑠公公園打造1組15件大型編織藝術作品「榮容」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼瑠公公園打造15件大型編織藝術作品「榮容」象徵台北市的多元。（圖／記者林育綾攝）



由於2023台灣燈會睽違23年回到台北，此次在東區商圈巷弄內，也由專業藝術團隊媒合店家及藝術家，設置43件「藝術入店」作品在43間特選店家，作品有繪畫、裝置藝術等各種形式，呼應台北是座商業城市的印象，也讓整個東區宛若一座大型開放式藝廊。

參展店家類型囊括食、衣、住、行，包含加拿大藝術家Liam Morgan於「boven雜誌圖書館」，以繁榮的夜間色彩及人工照明技術作為發想，懸掛大型動態燈光裝置「Ngan Wat：Taipei」，創造出富有節日氣氛的台北意象。

▲▼東區商圈的「光展區」，還特別規劃43件作品「藝術入店」。（圖／記者林育綾攝）

還有藝術家Leho透過臺北通結合AR技術，於「富士堂」進行現場彩繪，展現其擅長之幻獸風格壁畫藝術品「幻獸系列」；而知名的東區網美咖啡廳「ODD ONE OUT」外，也有隻可愛的美食怪獸漂浮， 吸引民眾駐足圍觀。

走逛精彩的燈飾及藝術作品後，燈會還募集台北市多達300間以上「特約店家」，美食餐飲、生活娛樂、文創好物一應俱全，特別是東區商圈至信義商圈，共有逾200家店家參與，讓賞燈民眾享吃飽買足的購物體驗。

▲整個東區宛若一座大型開放式藝廊。（圖／記者林育綾攝）

觀傳局說明，今年台灣燈會展區周邊大眾運輸便捷，民眾可透過107線公車、3條捷運路線（板南、淡水信義及文湖線）、5個捷運車站（國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站）、2線專用接駁車（燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區）尖峰5-10分鐘一班的密集服務，即可輕鬆抵達展區，漫步在燈飾作品間。