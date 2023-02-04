台灣燈會明登場！五組「燈王」今揭曉　即起在北市展示

▲全國花燈競賽結果揭曉，圖為機關團體組燈王。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

2023台灣燈會預計明（5日）起在台北市登場，全國花燈競賽也在今（4日）公布五個組別的燈王，北市教育局表示，今年共190件花燈作品參展，經過專家學者進行夜間及日間評審，從花燈整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等方面進行綜合評比，共選出5件燈王，競爭最激烈的機關團體組，則由法務部矯正署台中監獄以「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」作品奪下燈王寶座，相關作品從即日起到19日在「競賽燈區」（新仁愛路及市府周邊人行道）展出。

北市教育局長湯志民指出，今年的全國花燈競賽分為親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組5個組別，作品以兔年生肖、台灣之光、台北之光、多元共融、創新泉源、潮流科技、宜居城市等7大主題來發想創作，參展的190件作品都是匠心獨具，難分高下。

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經過評審委員2天的夜審及日審後，共選出5件燈王、17件特優、25件優等、29件甲等及46件佳作作品，評審結果將公告於競賽報名網站、「2023台灣燈會在台北」官網及教育局官網，教育局表示，預計18日（六）下午舉行頒獎典禮，而各組花燈作品將在「競賽燈區」（新仁愛路及市府周邊人行道）展出，歡迎國際友人及全國民眾前來賞燈。

▲全國花燈競賽今天揭曉，圖為親子組燈王。（圖／北市教育局提供）



今年五組燈王，親子組由北市大同區蓬萊國民小學師生創作的「跨越時空的情旅」獲得燈王，教育局表示，其作品創作理念「嫦娥痴痴等待后羿，千年過去有一天太空人來到月球，才發現原來太空人就是后羿，夫妻重圓兩人終於跨越時空結為連理。」該作品呈現時代性設計，古今交融，多元媒材的運用除巧妙因物設形，刻意尋適當的材料，自骨架至花布蕾絲的運用，創意十足，極具視覺美感。

至於國中組及高中職組燈王，皆由南市光華高級中學囊括，教育局指出，國中組燈王由「兔之泉」作品獲得，其創作理念「可愛的兔子泡著溫泉，享受著舒適的生活，優游自在。」該作品做工細膩，素描基礎優良，造型、解剖結構紮實，花布的選擇調性統一，骨架線條流暢，整體色調調和與造型搭配合宜。

▲▼全國花燈競賽結果今天公布，上圖為國中組燈王，下圖為高中職組燈王。（圖／北市教育局提供）

高中職組燈王由高華中學的「我們一家都是兔」作品獲得，教育局表示，其創作理念「兔子們愉快的享受新的一年，許著不同的願望，以及等待嶄新的一天，令趣味無窮。」作品造型骨架堅實剛毅，四平八穩，主體電動旋轉動態感良好，形體線條優美，氣勢足夠，材料運用多元，工法完整，優雅精緻，活潑有活力，燈光配置均勻，視覺效果清爽具有親和力。

大專社會組部分，教育局表示，由華美工作室「動物家族」作品榮獲燈王，其作品創作理念「每個動物和樂融融的一起生活，一起互相扶持，以及等待新的一天的到來。」作品主題除了包含兔年生肖，也呈現出非常鮮明的多元共榮意象，以「Happy兔you」的蛋糕主造型加上11隻動物的群像佈局，整體效果、造型、色彩、燈光和技巧等項目獲得評審高度肯定，細緻度和完成度均相當出色。

▲全國花燈競賽大專社會組燈王。（圖／北市教育局提供）

至於競爭最激烈的機關團體組，則是由矯正署台中監獄奪下燈王寶座，「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」作品的整體造型完整絕佳，前後景佈置層次分明，野百合藍鵲皆具有臺灣原生種之特色，牡丹花象徵富貴，千嬌百媚，五隻藍鵲動靜合宜，燈光佈局完整無缺，牡丹花蕊與野百合花採用不同手法燈光設計，光纖與傳統技法巧妙並用，是不可多得的超讚作品。