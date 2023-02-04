南消與台南東南扶青社舉辦小小消防體驗營　親子共同學習消防知識

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於4日上午9時至12時舉辦「小小消防體驗營」，讓親子共同學習消防知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了推廣台南市民正確防火防災知識，台南市消防局第七大隊中正分隊於4日上午9時至12時舉辦「小小消防體驗營」，對象是5歲以上至小學六年級的小朋友，並由家長陪同參與。

七大隊中正分隊隊設計4個主題的闖關活動，吸引民眾的興趣，除了提升孩童防災知識外，同時也強化家長的防火觀念，辦理的地點也位於中正分隊，消防隊中央的塔樓「火見樓」是日治時期建築，目前是市定古蹟也是歷史最悠久的消防隊，同時讓家長學生了解古蹟防災的重要性，達到寓教於樂的目的。

這次小小消防體驗營為七大隊中正分隊與台南東南扶青社共同辦理，有4項闖關項目，分別為「防火求生觀念宣導」、「住宅警報器結合濃煙體驗」、「消防射水與滅火器體驗」及「野外求生垂降體驗」，搭配消防車外觀及內部裝備器材講解及消防重型機車拍照，讓大小朋友在豐富的各項主題中，獲得滿滿的消防知識及體驗，過程中除了消防員的講解外，還有第一婦女防火宣導隊及第二婦女防火宣導隊的成員們熱情參與及精闢教學，另有台南東南扶青社的社員擔任隊輔，引導並陪同大小朋友來融入活動，讓本次活動更顯特別。

第七大隊大隊長黃輝林表示，台南市的火災預防工作在市長黃偉哲和局長李明峯的提醒下，消防局須不斷的宣導市民朋友留意正確的用火用電安全，這次活動將各種消防知識融入闖關項目中，讓大小朋友在體驗過程中，更進一步了解消防員平日的工作，並藉由本次活動提升市民正確的防火觀念。

最後，第七大隊呼籲市民朋友，近期天氣寒冷請謹記保持室內通風預防一氧化碳中毒。所謂防災勝於救災，多一分準備就能減少一分傷亡風險，讓台南市成為安全、宜居的韌性城市。