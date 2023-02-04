落實第二外語政策　南消與土耳其醫師交流再進化

▲南消第六大隊邀請到2位來自土耳其外科醫師Erden及Ahmet與消防人員進行全英語文化交流，彼此分享文化差異與專業領域新知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防人員三大使命為預防火災、搶救災害及緊急救護，執行勤務對象難免會遇到外國人，尤其是救護時語言不同難以溝通的時候，更凸顯第二外語的重要，南消第六大隊邀請到2位來自土耳其外科醫師Erden及Ahmet與消防人員進行全英語文化交流，彼此分享文化差異與專業領域新知。

台南市政府於2013年底時即正式宣示打造英文為臺南第二官方語言，除提升公私部門人員英語能力，也為打造友善英語環境奠定基礎，讓台南成為一流的國際化城市。消防局為推動第二外語友善環境政策，除規劃辦理英語共學課程，亦鼓勵並補助消防人員取得英檢證照。這次南消六大隊不落人後，把握機會與土耳其外科醫師進行互動，共同為友善英語環境而努力。

消防局第六大隊邱淵明大隊長指出，台南是許多外國觀光客必定造訪的城市之一，消防人員執行勤務一定有機會遇到外國人，為避免語言上溝通不良，主動學習英語並使用英語溝通是消防員必須具備的能力之一。本次很榮幸能與土耳其外科醫師Erden及Ahmet進行交流，無論是救護領域內或文化生活上均獲益良多。

消防局長李明峯表示，第二官方語言是市府推動多年的政策，營造英語友善環境也是消防局一直努力的目標。第六大隊本次主動與土耳其醫師進行全英語交流活動，消防局給予正面肯定，也期許消防人員日後多多自發學習，考取英檢證照，以服務來台南的外國旅客，讓台南成為一個英語友善的城市。