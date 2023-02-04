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台南山上天后宮乞平安龜　21位神尊各有專屬神龜照顧信眾需求

▲主祀玉二聖母的台南山上天后宮，是全國玉二聖母信仰發源地，4日晚上11時以後舉辦祈乞龜活動，21座平安龜擺滿廟埕，相當壯觀，信眾則依照自己需求乞龜，也成為相當獨特的祈福模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲主祀玉二聖母的台南山上天后宮，是全國玉二聖母信仰發源地，4日晚上11時以後舉辦祈乞龜活動，21座平安龜擺滿廟埕，相當壯觀，信眾則依照自己需求乞龜，也成為相當獨特的祈福模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

主祀玉二聖母的台南山上天后宮，是全國玉二聖母信仰發源地，春節期間廟方都會舉辦祈乞龜活動，特別的是廟內21位神尊，從主神玉二聖母到宮女，都有專屬自己的平安龜，每年祈龜時，21座平安龜擺滿廟埕，相當壯觀，信眾則依照自己需求乞龜，也成為相當獨特的祈福模式。

今年乞龜活動將在2/4（正月十四）晚上11時後舉行，廟方提醒有興趣的民眾可以利用年節最後時段，求得一年平安。

此外，廟方每年都會舉辦平安米龜祈福活動，信徒準備白米在聖母前堆成祥龜祈福後，帶回家中煮用保平安；今年在聖母指示下，共匯集超過1400包，數量達11666台斤的愛心米，創下20年來的紀錄；廟方在廟埕推起大米龜，將在慶典活動，全數捐贈給弱勢單位，化小愛為大愛，也彰顯宗教照顧世人用心。

▲主祀玉二聖母的台南山上天后宮，是全國玉二聖母信仰發源地，4日晚上11時以後舉辦祈乞龜活動，21座平安龜擺滿廟埕，相當壯觀，信眾則依照自己需求乞龜，也成為相當獨特的祈福模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

天后宮主委蕭銘賢表示，玉二聖母是清順治18年（1661）隨鄭成功水師渡海來台，後來駐軍至山仔頂，因神威顯赫，開始搭建草舍供奉，雖然造型與天上聖母類似，但並非天上聖母系統，因而聖誕也不同，玉二聖母聖誕為農曆8月15日，有別於天上聖母聖誕是農曆3月23日，山上天后宮也是全台玉二聖母祖廟，分靈遍布全國。

▲主祀玉二聖母的台南山上天后宮，是全國玉二聖母信仰發源地，4日晚上11時以後舉辦祈乞龜活動，21座平安龜擺滿廟埕，相當壯觀，信眾則依照自己需求乞龜，也成為相當獨特的祈福模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年春節，天后宮都會依照古禮，進行乞龜祈福活動，不過除了主神玉二聖母以外，陪祀的天上聖母、玄天上帝、註生娘娘、中壇元帥，甚至連虎爺，宮女都有專屬的平安龜，信徒可以依照自己需求乞龜，地方相傳，玉二聖母平安龜是全面庇護，但如果想生小孩，就乞註生娘娘的平安龜，家裡有小朋友，則可以乞中壇元帥或虎爺加持，以此類推，因此每年乞龜活動，現場總是熱鬧非凡。

蕭銘賢指出，今年聖母指示除了乞龜活動以外，還發動信徒捐輸，製成超大米龜照顧弱勢團體，歡迎民眾前來參加乞龜活動，也到現場感受由眾人愛心製成大米龜的震撼。

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