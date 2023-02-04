南投立委補選變藍綠黨魁PK賽？　朱立倫：民進黨有資源、國民黨靠團結

▲朱立倫南下替南投立委補選參選人林明溱輔選。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫今（4）日南下替南投立委補選參選人林明溱輔選，面對民進黨主席賴清德明天也將到南投輔選對手蔡培慧，形同兩黨主席PK戰。朱立倫受訪時說，民進黨有無窮無盡的資源，國民黨雖然沒有中央執政資源，但有團結的心，全黨團結一致支持林明溱。

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，朱立倫今南下參加國民黨南投縣黨部新春團拜，也替林明溱站台輔選。面對賴清德明日也將進駐南投助選，朱立倫說，民進黨執政有無窮無盡的資源，動用各種行政資源、社會資源，全黨全力打選戰，國民黨雖然沒有中央執政資源，不過有團結的心，不管民進黨派多少人，全黨團結一致支持林明溱，尤其是南投鄉親肯定林明溱過去擔任8年縣長的貢獻，一定會支持林明溱高票當選。

外界認為，南投補選是藍綠兩黨黨主席PK賽？朱立倫強調，這場選戰國民黨主要是靠鄉親，不是靠資源，相信一定會成功，大家團結一致、無私無我、共同努力，全力力挺林明溱勝選，絕不受特定媒體或名嘴影響。

另外，媒體追問朱立倫2024動向？朱立倫說，他目前最重要的目標，就是全黨團結一致，3月4日力挺林明溱能高票當選，期望黨內同志務必支持林明溱。

