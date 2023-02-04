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麥當勞「天花板藏高科技」　宅女小紅直擊驚呆：從天上飛下來

▲麥當勞的空中輸送帶。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

▲宅女小紅驚呼，第一次看到。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

記者周亭瑋／綜合報導

知名作家「宅女小紅」日前到麥當勞吃早餐，在等待的過程中，她猛然瞥見空中輸送帶，由於是第一次見到，覺得新奇的她連忙拍照，驚呼「也太高端了！」

宅女小紅今在臉書提到，連續一星期育兒的她身心俱疲，於是放著老公兒子在家，騎車出門去，「第一站先去麥當勞吃個早餐，應該也沒有很久沒去，今天卻發現香雞滿福堡沒了，為了確認此事我連刷兩次，也太心碎了。」

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不僅如此，麥當勞空中的輸送帶更讓她大開眼界，忍不住直呼「也太高端了，震驚到我拍了個限動，土包子太久沒進城，什麼都好新鮮阿」「外帶的會從天上飛下來好厲害呀」

▲麥當勞的空中輸送帶。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

▲麥當勞的空中輸送帶。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

對此，網友們紛紛回應，「我也不知道有輸送帶耶！太神奇了」、「好酷，我下次也要去看看」、「我去看了限動才明白，本以為是從紅圈處高空降落，也太驚悚」、「輸送帶太厲害了吧」、「這個好多門市改很久了說，民權吉林那家改1年有了吧」、「第一次看到空中輸送帶時，我也強忍驚訝，心裡還想著只有我是鄉巴佬嗎？誰叫10多年前打工時，還沒這玩意兒」、「我也是第一次看到輸送帶」。

另外，還有人好奇求問，是在哪間門市看到的？對此，宅女小紅留言解答，「復興南京路口。」

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