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日本壽司郎強硬提告「台灣被惡搞卻惦惦」　律師揭隱忍關鍵！

▲台灣壽司郎台北館前路店中午是客滿狀況。（圖／台灣壽司郎提供）

▲事件爆發後，台灣壽司郎依舊生意興隆。（圖／台灣壽司郎提供）

記者周亭瑋／綜合報導

日本17歲高中生惡搞壽司郎後，母公司堅持提告的作法，獲得廣大讚賞，反觀網友點出的台灣案例，卻是息事寧人。不過，律師林智群就幫忙解釋，台灣壽司郎若發生類似案例，的確可以求償，但重點是損害金額很難證明；不僅如此，更涉及到商業機密。

林智群今發文表示，「我們家小孩很喜歡吃壽司郎，大概一個月會去一次，這個新聞出來後，確實會影響我們去消費的意願。那個小屁孩應該不知道自己在做什麼吧？想必是當下覺得有趣，不然不會放上網路，但後果是嚴重的，因為未成年，所以家長也要負連帶責任。」

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他接著提到，如果此事發生在台灣，台灣壽司郎也是可以求償的，「小屁孩舔杯子+PO影片上網的行為，一定有造成損害，但損害金額多少？很難證明，你不能拿股票蒸發多少錢，當成自己的損失，因為影響股價的因素太多了，壽司郎只能拿出其他證據。」

▲日本壽司郎強硬提告「台灣被惡搞卻惦惦」　律師揭關鍵。（圖／翻攝自臉書／林智群）

▲店家很難舉證損害的金額。（圖／翻攝自臉書／林智群）

林智群進一步解釋，所謂的證據，比如「過去幾年來客數多少？自這個事情發生後，減少多少？」以此證明自己確實有遭受損害，但「來客數」涉及商業機密，店家往往不想提出去，畢竟一旦判決了，店家的來客數資訊就會被揭露。

他也指出，我國《民事訴訟法》第222條有一個規定，就是當你已經證明「有受到損害」，但沒辦法證明「損害數額」時，法律授權法院可以自行判斷那個數額，不過該法條通常用於火災的情況。

對此，網友們紛紛回應，「謝謝律師給我這個法盲免費上課」、「看您的文，理智、有邏輯，很舒服」、「對小朋友的教育很有幫助，懇借分享」、「感謝律師的解說」、「家庭與學校教育無法阻止的愚蠢行為，讓社會教育『賠償金』讓他學會」。

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