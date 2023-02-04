台美關係重要性更勝「賴蕭配」　江啟臣：立法院應邀蕭美琴報告

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴赴美任職滿2年，近期將返國述職，不過由於蕭被傳是民進黨2024副總統人選之一，此趟行程格外受矚。對此，國民黨立委江啟臣今（4日）表示，蕭美琴是否與副總統賴清德搭檔，是民進黨家務事，但若蕭述職落在立法院會期間，立院應邀她到國會報告，讓朝野瞭解最新台美關係、美中台三邊狀況。

江啟臣4日表示，蕭美琴返台述職是駐外大使或代表的例行事務，也是責任跟義務，是否會搭配賴清德等，這是民進黨家務事；而他所關心的是駐美代表能否真實傳達台灣社會及民眾，對國際事務、台美關係真正的想法跟期待，而非把對外關係當成大內宣或大外宣。

江啟臣認為，如果蕭美琴返國述職在立法院會期間，立法院應邀蕭到立法院做報告，讓朝野瞭解最新台美關係、美中台三邊狀況才對。

針對中國「間諜氣球」飛進美國領土，美國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布延遲訪中行，江啟臣認為，在兩國競爭態勢中，雙方又無互信基礎，這一類不明飛行物進入他國領空，當然會引起非常大的反彈，所以布林肯暫緩訪中是可預見的。

由於今再傳一顆中國間諜氣球現蹤拉丁美洲上空，江啟臣表示，這讓他擔心類似的間諜氣球，可不可能出現在台灣或台海上空，國防部跟國安相關單位必須對此加以了解，並提早做準備。

至於原先傳4月擬訪台的美國新任眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy），日前表示目前未安排前往台灣，但他也強調中國無權置喙他的行程。

江啟臣表示，白宮不會過度干預國會事務及國會議長的決定，但布林肯訪中確實可能會跟中共討論眾議長訪台問題，避免過度反應或做一些預防外交。

江啟臣說，他正面看待各國政要、友人支持台灣或訪問台灣，但更希望這些訪台不只是表達支持，而是彼此能落實更多具體合作。

江啟臣表示，去年時任美眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台導致兩岸緊張、中共軍演的前車之鑑，政府跟國安單位須對麥卡錫可能訪台做好準備；目前狀況可能會有更多變數，也更加複雜，國安單位得提前掌握情資、分析狀況、做好因應狀況，而無論如何，要建立溝通管道避免衝突或對抗，這才是正辦。