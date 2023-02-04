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不是第一次！中國間諜氣球侵美「關鍵1點不同了」　5優勢勝過衛星

▲▼中國間諜氣球飛越美國上空，社交媒體上曝光的影片顯示氣球疑似經過了蒙大拿州勞雷爾市（Laurel）。（圖／路透）

▲ 中國間諜氣球疑似飛越蒙大拿州勞雷爾市（Laurel）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈證實，中國間諜氣球出現在北部蒙大拿州上空，目的為何引發猜測。國防部官員指出，事實上這並非美國第一次發現中國氣球闖入，但這次似乎有所不同。至於中國為何使用氣球而非衛星進行情蒐尚不清楚，不過氣球確實有成本較低、較難以預測等5項優勢。

CNN報導，一名美國國防部官員透露，這不是第一次在美國上空發現中國氣球，但此次行動似乎和過往不同，「它出現的時間似乎更長，比以往更持久。這將是一個區別的因素。」

現在不是都用間諜衛星嗎？

間諜氣球最早可追溯至冷戰早期，澳洲智庫「格里菲斯亞洲研究所」研究員、前澳洲皇家空軍軍官雷頓（Peter Layton）指出，美國此後派出數百顆氣球監視敵方。不過隨著現代衛星技術出現，能夠從太空飛越領空蒐集情報，間諜氣球已經過時，至少目前是如此。

電子設備微型化技術的進步代表這種間諜工具可能捲土重來，雷頓指出，由於現今氣球酬載（payload）減輕，體積可以比衛星更小，成本更低，施放也更容易。

華府智庫「美國企業研究院」印太防務政策專家赫辛格（Blake Herzinger）則說明，氣球速度雖慢，但要發現並不容易，「它們辨識度很低，氣體排放也幾乎是零，因此傳統的預警或監控技術很難捕捉。」

此外，氣球還能做到一些衛星做不到的事。雷頓提到，衛星的軌道較容易預測，「氣球的一項優點是可用機載電腦操控，利用風力有限地上升或下降，代表能夠在有限範圍內閒晃」，但衛星不能遊蕩，需要同時有許多衛星在一個地區縱橫交錯才能維持監控能力。

▲▼中國間諜氣球,圖表。（圖／達志影像／newscom）

▲ 間諜氣球主要在8萬至12萬英呎高空飛行。（圖／達志影像／newscom）

中國間諜氣球在監視什麼？

萊頓認為，這顆氣球可能正蒐集美國通訊系統和雷達數據，「其中一些系統使用極高的頻率、傳輸範圍很短，可被大氣吸收，且非常有方向性」，在這種特定的蒐集技術上，氣球可能優於衛星。

美國退役空軍上校、CNN軍事分析師萊登（Cedric Leighton）也同意，「它們可能在竊取通訊情報，換句話說就是在監視我們的手機和無線電通訊。」且雷頓指出，氣球蒐集的情報可透過衛星鏈路即時回傳中國。

雷頓補充，若美國能在不破壞氣球的情況下在領土內擊落，可能會發現一些機密。不過這顆氣球也可能並不涉及祕密或間諜活動，只是意外偏離軌道或操作人員不明原因失去控制，赫辛格表示，「至少還有一點可能性是這只是個失誤，使氣球出現在北京沒料到的地方。」

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