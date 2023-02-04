中國「間諜氣球」進入美國領空　外交部斥：停止侵犯他國不安作為

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

五角大廈接連兩日在美國北部上空與拉丁美洲上空偵測到來自中國大陸的「間諜氣球」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此決定將中國大陸的訪問行程延期，痛批其侵犯主權而且不負責任。對此，我國外交部4日痛批，中國大陸這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會，應立即停止這類侵犯他國等不安作為。

美國五角大廈2日表示，他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球，由於不構成重大情報蒐集風險，且顧及地面人員安全，目前決定暫不擊落。豈料，3日晚間時他們又發現另一個中國間諜氣球正在飛越拉丁美洲。

事件發生後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不僅將出訪中國大陸的行程延期，更批評中國大陸派偵察氣球進入美國領空侵犯主權的作法相當不負責任。不過，大陸外交部4日卻回嗆，該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線，「這完全是不可抗力導致的意外情況，且中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

對此，我國外交部今日發布新聞稿表示，美國國防部在美東時間2月2日發布聲明指出，中國高空偵察氣球侵入美國領空，疑似蒐集敏感的情資。我國政府注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應該見容於文明國際社會。中國共產黨政府應即刻停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。