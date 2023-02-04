一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

▲外媒分析，中國間諜氣球事件影響美國國務卿訪中，讓美中關係處於新低點。圖為美國總統拜登與中國國家主席習近平2022年會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

五角大廈2日起接連兩天在美國北部上空與拉丁美洲上空發現中國間諜氣球，儘管中方宣稱是民用氣象科研無人飛艇，但遭美方駁斥。由於發生時機點正好在美國國務卿布林肯出訪中國之前，英國BBC分析指出，間諜氣球活動象徵著美中關係已降到歷史新低點（all-time low）。

根據BBC報導，在布林肯（Antony Blinken）啟程出發北京的前一天，美國蒙大拿州上空出現一個顯眼的中國間諜氣球，擾亂了他試圖解決緊張局勢的行動。雖然中國外交部表示，「中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。」還保證將與美方保持溝通，妥善處理意外情況。然而，傷害已經造成。

▲美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

在美中雙方已有巨大分歧的情況下，布林肯的中國行原本可能達到值得慶祝的成果，如今卻推遲訪中。布林肯上月才在演說中提到，希望避免「競爭演變成衝突」，呼籲在美中關係之間設下護欄，確保良好溝通渠道。這段發言意味著美中有望恢復定期聯繫，建立合作規範。BBC指出，現在感覺宛如「錯失巨大良機」。

智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）認為，美國的目標基本上就像是將冷戰快速推進到緩和（Détente）階段，而跳過古巴飛彈危機。不過，近年來從川普貿易戰、台海緊張局勢、習近平政府的日益強硬，到中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，讓美中關係已進一步惡化。

▲美國國務卿布林肯訪中行程延後，但未公布具體日期。圖為布林肯過去與時任中國外交部長王毅會談。（圖／路透）

儘管雙方領導人都希望避免衝突，且降低了言詞激烈程度。但即使在氣球升空之前，這種轉變也僅限於語氣上，而非實質內容。美國持續推動區域經濟限制和軍事擴張，激怒了北京。包含華府與日本、荷蘭達成限制向中國出口先進晶片製造設備的協議，美軍又宣布將在菲律賓增加4個軍事基地使用權，加強區域聯盟。

布蘭契特說，白宮仍然希望與中國對話，也認為現在是個好時機，因為拜登政府過去的強硬抗中措舉超越了前川普時期的措施，已在國會抗中鷹派的壓力下獲得喘息空間。然而，布林肯未能如期訪中，如今間諜氣球活動又給了共和黨人一個機會，要求政府「捍衛主權」對中國採取行動。美國國務院強調他們並未放棄，繼續透過外交接觸安排另一次會議，但沒有給出具體日期。