高中生無照開車自撞！女友還「脫光」坐副駕　警：媽媽是議員

▲印尼高中生無照開車自撞。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印尼日前發生一起小客車撞擊電線桿的車禍，結果警方趕到現場後發現，駕駛居然是名沒駕照的未成年高中生，他的母親還是名地方議員，更扯的是，他的女友竟全身赤裸坐在副駕。

根據印尼CNN報導，印尼占碑省（Jambi）2日晚間發生一起自撞事故，當天晚上9時許有一輛紅色轎車撞上西羅亞醫院（Siloam Hospitals）外的電線桿，而當警方趕到現場時發現，駕駛居然是一名還穿著制服的未成年男子，而坐在副駕的女友居然全身赤裸。

調查後發現，這輛車居然登記在占碑省地區代表委員會（DPRD）的名下，並分配給一名地方官員，而官員的兒子就是這名無照駕駛，他在母親不知情的狀況下偷偷將車子開走。

占碑警察局局長Eko Wahyudi表示，「他們都是高中生，我們檢查了他們的尿液進行毒品和酒精檢驗，結果為陰性。」副駕的少女因腿部骨折送醫，少年則僅受到輕傷，簡單治療後已無大礙，目前出事原因仍在進行調查。