獨／議員落選人無照酒駕判6月　又爆撞飛8旬嬤腦出血...驚悚影曝！

記者黃宥寧／台北報導

官司一波接一波！新黨北市議員候選人郭榮先，去年參選期間酒駕撞傷2名機車騎士，法院審結，依酒駕累犯判處他6月徒刑可易科罰金18萬；時運不濟的他，又因為於2021年8月開車行經士林區時，撞擊違規步行穿越百齡橋的82歲周姓阿嬤，導致周姓阿嬤腦出血、耳膜破裂等傷，檢方依法起訴後，日前法院開庭他卻神隱沒出庭。

起訴指出，現年44歲郭榮先於2021年8月18日上午5時許，駕駛國產車 （牌照現已遭註銷）往承德路方向引道時，未注意車前狀況，撞擊違規步行穿越百齡橋的82歲周姓阿嬤，導致阿嬤受有頭部外傷併腦出血、耳膜破裂、左腳踝骨折、第一二節腰椎壓迫性粉碎性骨折等傷害。

▲新黨北市議員落選人郭榮先去年參選期間，酒駕撞傷2名騎士，被依酒駕累犯判處6月徒刑，豈料又因撞傷82歲周姓阿嬤陷官司。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）



▲82歲周姓阿嬤步行穿越百齡橋慘遭郭榮先駕駛車輛撞傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時，郭坦承開車撞擊阿嬤，但他辯稱，當時駕車在百齡橋上要右轉，阿嬤突出現在車道上，加上當時天剛亮，視線昏暗所以沒看見阿嬤，才會碰撞，他同時也焦慮指出，該處並未設置行人穿越道，阿嬤不該在那邊出現。

檢方根據交通事故現場圖、監視器畫面、周姓阿嬤診斷證明等，依過失傷害罪將郭提起公訴。

本月2日法院首開庭，郭與周姓阿嬤均未現身出庭，《東森新媒體ETtoday》聯繫上郭，他則激動指出「你們不能關心一下疫苗受害者嗎？我的事情沒什麼重要的！」隨後又解釋，當天未出庭是因有另一調解庭，所以才未出席，目前也積極與對方談和解，但對方提出的賠償金額條件有些高，自己目前經濟不是很好，所以還在努力中。

▲北市議員落選人郭榮先去年6月無照酒駕，撞擊2名騎士，被依公共危險等罪判處6月徒刑。（資料圖／記者張君豪翻攝）

官司一波接一波的郭榮先去年6月才通過黨內初選，卻在6月1日晚間7時許，於中山區某川菜館餐敘，深夜11時無照酒駕，行經民權西路時，遇紅燈不停，直到撞上前方停等紅燈2名機車騎士才停下，也導致1人手臂、膝蓋挫傷，1人胸腹部鈍傷。

而他去年9合1大選參選北市第3選區市議員，僅拿604票落選，更在敗選4天後，無照酒駕案，法院認他2018年曾因公共危險遭判刑3月，5年內又再犯，顯見法治觀念淡薄，又與2名騎士未達和解，依公共危險等罪，累犯，判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬，短短時間內又再度面臨官司，心中恐怕相當煎熬。