游錫堃結束訪美行返台　「行程太趕未見到麥卡錫」

▲立法院長游錫堃於美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會（IRF），與曾經訪台的美國「國家民主基金會」（NED）會長威爾森（Damon Wilson）進行對談。（圖／翻攝自Twitter／Damon M. Wilson）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（4日）結束訪美行程，清晨返台、抵達桃園機場，對於外界關注是否和美國眾議院議長麥卡錫見面，游錫堃表示，這次訪美行程相當成功，期間也安排見許多人，但並未和麥卡錫見面，因此自己並不清楚他要不要來、什麼時候來。

對於此次訪美行，游錫堃表示，此行結果一切都很順利，美方接待非常周到，至於有什麼成果媒體都有相關報導，就不再強調。

至於麥卡錫是否訪台？游錫堃坦言，自己不知道，此次行程時間很匆忙，期間也安排許多會面，但並未跟麥卡錫見面，因此自己並不清楚他要不要來、什麼時候來。

對於雙方國會交流是否更頻繁？游錫堃表示，美國國會議員來台也常常拜會立法院、委員會，尤其跟國防外交委員會交流非常多，甚至裴洛西議長去年8月也來過，國會交流部分一直有在做。

游錫堃表示，此次受邀到國際宗教自由峰會（IRF）做專題演講是過去沒有的事、非常難得，此次國會外交應該是順利成功，而國會交流是一直有在做。