「不是徐巧芯說了算！」　黃光芹籲朱立倫辦初選：讓制度決定一切

▲徐巧芯、費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入「信義．南松山」選區的立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰。資深媒體人黃光芹3日表示，「問題不在年紀！究竟誰可以取代誰、誰可以不被取代，不是徐巧芯說了算，也不是空喊世代交替就可以要人家讓位子。」因此，她呼籲國民黨主席朱立倫及早辦初選，讓制度決定一切，不僅對費鴻泰來說是起碼的尊重，也是對「徐巧芯們」基本的保護。

黃光芹今日透過臉書發文指出，徐巧芯曾在她的節目中談到挑戰費鴻泰選區立委一事，當時徐巧芯說，早在參選市議員時就已表明她要選立委，不認為有落跑問題，並稱「以後國民黨任何人都不要再講什麼人情」。

黃光芹則舉美國制度為例，她表示，每個地方州在參議院有兩個席次，任期較長的那位，即為「資深」參議員。依規定，資深和資淺參議員，政治權力並無差異，較資深的參議員，反倒有優惠。

黃光芹透露，之所以受到尊重，是因為認定參議員的影響力，與資歷成正比；而參、眾兩院的資淺議員，較難對政策產生重要影響。至於參議員的資歷，主要取決於「連續」服務時間的長短。

黃光芹認為，誰可以取代誰或誰可以不被取代，並非徐巧芯說了算，也不是空喊「世代交替」就可以要人家讓位子。黃光芹強調，費鴻泰有費鴻泰的價值，呼籲朱立倫與其冷眼旁觀費鴻泰遭到羞辱，還不如及早舉辦初選，讓制度決定一切，不僅對費鴻泰來說是起碼的尊重，對「徐巧芯們」來說也是基本的保護。