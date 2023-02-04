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曹興誠助選22天才拿身分證　徐巧芯酸「傻到自爆」：竟會有人信？

▲▼曹興誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

聯電創辦人曹興誠點名盧秀芳、吳子嘉、介文汲、徐巧芯、孫大千等5人在政論節目上惡意誹謗他「放棄國籍是騙人」的一事。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，曹興誠傻到自爆才說出有雙重國籍，「根本沒有打算誠實告訴大家自己雙重國籍的事啊。」

「曹興誠說我是出來潑髒水的小咖。」徐巧芯3日深夜發文表示，有錢人就可以隨意定義她是大咖還小咖，但她自認小咖所以無所謂，因為她只是一個台北市議員，要靠民眾支持才能一步一步踏實地走。

她說，畢竟她不像曹興誠「一下說要搞統一公投，一下又要反共；一下是中華民國人，一下是新加坡人，中間再爽爽搞個雙重國籍；一下說大手筆要帥氣大捐30億，一下又說要慢慢來」，感嘆曹超級多次「反起反倒」，在台灣人有人會相信，「我也是醉了。」

▲▼徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

徐巧芯表示，曹興誠去年說自己已經是中華民國籍，放棄新加坡籍，現在被自己拿出的文件打臉，明明是今年1月才申請通過放棄新加坡籍。

此外，許多曹的支持者護航，認為曹去年以「雙重國籍」輔選，所以沒問題，讓徐巧芯無奈，「先不說這個洗白方式多荒謬，保持著雙重國籍還好意思說愛台灣？要不是這次自己傻到自爆，曹興誠也根本沒有打算誠實告訴大家自己雙重國籍的事啊。」

徐巧芯直言，曹興誠的身分證上寫著8月30日領證，但曹8月8日就開始有一系列表態支持陳時中等民進黨候選人的言論，也不斷上節目談政治並助選，「當時他的身分，是不是外國人？」、「外國人是在助選幾點的？境外勢力介入台灣政治膩？」並呼籲支持者檢舉曹興誠違反選罷法。

曹興誠說我是出來潑髒水的小咖。 嗯，有錢的人就可以隨便定義別人是大咖還是小咖。 我是無所謂，我確實是小咖，只是一個台北市議員，要慢慢成長茁壯還要靠民眾對我的支持一步一步踏實的走。 畢竟，我可不像曹興誠——一下說要搞統一公投，一下又要反...

徐巧芯發佈於 2023年2月3日 星期五

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