郭台銘、侯友宜2024搭檔機率低　「2人都拒當副手」

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘是否參戰2024總統大選，政壇各界都十分關注。據了解，藍營內部期待郭台銘能和新北市長侯友宜搭檔競選，但兩人都無意擔任副手，郭侯配或侯郭配成形的機率很低。

▲郭台銘（左）和侯友宜（中）是否會搭檔參選2024總統大選，各界都很關心。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員林國春）

郭台銘1月22日前往新北板橋慈惠宮、接雲寺祈福，被問到是否有意願參選2024總統大選，他表示「讓神明來做決定」。此話一出，後續各種消息滿天飛，指稱郭台銘起心動念選總統，國民黨內部也出現勸進郭參選的聲浪，甚至有媒體報導，郭找了前立法院長王金平、民眾黨主席柯文哲商討2024大選的合作。

對此，國民黨主席朱立倫3日表示，國民黨最重要是團結一致，爭取更多支持，所有非綠陣營都歡迎，等到3月南投立委補選結束後，再討論相關事項。

此外，侯友宜也被認為是角逐2024總統大位的可能人選之一，中廣董事長趙少康曾隔空喊話，呼籲侯不要等別人給他「黃袍加身」，一直拖氣勢反而會往下掉，「不要去想等徵召，要就自己出來！」

究竟2024大選侯友宜和郭台銘是否有望搭檔競選，根據《聯合新聞網》報導，國民黨內部對此抱持期待，但近郭人士及藍營人士皆表明，郭台銘不可能當副手，侯友宜似乎也無意擔任副手，不論是郭侯配還是侯郭配，成功搭檔的機率都很低。