出席行政院會提3大議題　張善政：獲得非常正面回應

▲桃園市長張善政今天受訪時針對昨天出席行政院會提出3項議題，獲得新任閣揆陳建仁非常正面回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日出席「小檜溪營造3D安全網」成立大會，會後針對昨天首度以六都市長身分出席行政院會做出回應，張善政指出，他在院會上提出包括中央統籌非配稅款分配法等3個議題；新任閣揆陳建仁回應非常正面，還強調將來中央跟地方配合絕對是超脫藍綠，會讓大家超乎期待的良性互動。

針對昨天以六都市長身分首度去參加行政院會，張善政表示，昨天提了大概3個重點，第一就是中央統籌分配稅款的分配法規，因為已年久失修，有必要檢討與重新修訂；第二，桃園有很多規劃中的捷運，正在中央審查，希望中央能夠支持並加速審查；第三，大家可能回想到，1月初我們曾有大斷水意外，顯示桃園整個供水管線老舊問題浮現，我們希望經濟部責成自來水公司重新檢討桃園所有供水設施，希望能盡量降低停水機率。

張善政還說，陳院長的回應非常正面，他特別提到，將來中央跟地方的配合絕對是超脫藍綠，會有讓大家超乎期待的一個良性互動，大概是這個大方向回應。

張善政也針對前桃園市長、現任副閣揆鄭文燦對於捷運的支持，鄭副院長建議，在幾條捷運裡面，可以有優先次序，一方面循序漸進，二方面可以審量我們市政府的財政狀況；此外，在水管老舊問題上，經濟部次長也說明，老舊水管問題除更換水管以外，因更換水管通常會牽涉到挖馬路等交通問題，他們會同時著手於附設一些新的備援管路，來做這種雙管齊下做法。因此覺得說，昨天提的3個重點，中央大概都有接受到相當正面回應，非常謝謝他們。