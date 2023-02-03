恐嚇桃捷內容曝光！揚言A1站丟汽油彈　又是「唐澤貴洋」幹的

▲桃園捷運公司接獲汽油彈恐嚇消息，派員加強戒備。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

繼台北捷運公司上個月連2天接到恐嚇信，桃園捷運公司今（3）日上午同樣接獲恐嚇訊息，沒想到又是署名日本律師「唐澤貴洋」的陸生張海川所為，主要是為了阻止瑞士國會議員訪台。

今天上午7時40許，桃園捷運公司的客服信箱接獲恐嚇訊息，內容指出若政府讓瑞士參訪團來台，將會在台北車站A1站丟擲汽油彈。稍早也查出嫌犯身分，為多次化身「唐澤貴洋」恐嚇捷運公司的陸籍男大生張海川所為。

張海川過去曾來台就讀中部某知名大學，有資訊工程專長，過去就有恐嚇追求者前科，遭逮後卻變本加厲，轉而使用境外跳板主機上網散布恐嚇留言，並化名「唐澤貴洋」多次恐嚇雙鐵，揚言要在列車上放置炸彈，而類似恐嚇信也出現在總統府、行政院、監察院等公務機關及台中捷運、高雄捷運公司等大眾運輸公司留言板，意圖造成大眾恐慌。

上個月北捷接連2日接獲恐嚇信，警方也查出是張海川所為，桃捷也不敢大意，第一時間立即向警方報案，並通知週邊軌道業者提高警覺。同時針對桃捷沿線所有車站進行巡邏查檢，後續也配合警方、動員保全與所有站務人員留意進出車站的可疑人士。