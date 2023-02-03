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直擊／鄭文燦人馬接任桃機董座　「總舵手」黃治峯現身交部

▲▼前桃園市重大工程總舵手黃治峯傳接任桃機董事長。（圖／記者李姿慧攝）

▲前桃園市重大工程總舵手黃治峯傳接任桃機董事長。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

桃機董事長懸缺3年，由民航局林國顯兼任，新內閣改組後，桃園機場董事長也傳出將由行政院副院長鄭文燦人馬、前桃園市政府秘書長黃治峯接任，《東森新媒體ETtoday》也直擊黃治峯今下午現身交通部，雙方是否談桃機人事，交通部僅低調表示，桃機董事長人選等行政院核定後公布。黃治峯則表示他僅是來找老朋友。

前桃園市政府秘書長黃治峯曾被現任行政院副院長、前桃園市長鄭文燦盛讚是重大公共工程「總舵手」，黃治峯曾肩負推動桃園航空城、公共工程導入循環經濟、智慧路燈、疫情應變等重要角色，更曾獲模範公務人員表揚。

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由於桃機董座一職已懸缺3年，3年來由民航局長林國顯兼任，任期2月26日屆期，交長王國材日前透露桃機董座已有人選，將等與行政院長陳建仁報告且政院核定後公布。

桃機董座一職傳出將由黃治峯接任，《東森新媒體ETtoday》恰巧也直擊黃治峯今下午現身交通部，黃治峯受訪時表示，他今天僅是到交通部來找老朋友聊天，他平常也很常來。

針對黃治峯出現交通部是否是為了桃機董座人事一案，交通部並未否認，僅低調表示，有關桃機董事長人選將等行政院確定後公布。

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桃機董事長黃治峯鄭文燦交通部

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