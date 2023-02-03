　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自小客等紅燈「冒煙火狂竄」　情侶急逃躲死劫...車燒成廢鐵

▲桃園市鄭姓男子今天凌晨開車接女友返家，行經桃園區大興西路二段附近等紅綠燈時，轎車先冒煙隨即竄出火球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄭姓男子今天凌晨開車接女友返家，行經桃園區大興西路二段附近等紅綠燈時，轎車先冒煙隨即竄出火球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大興西路二段今（3）日凌晨發生離奇火燒車意外！鄭姓男子開車接女友返家，途中等停紅綠燈時，車頭突然冒煙隨即竄出火球，2人見狀立即下車逃生，整輛轎車隨即陷入火海，桃園市消防局派出消防車火速趕往灌救，10分鐘內撲滅火勢，但整輛轎車僅剩骨架，所幸2人並無大礙，至於起火原因仍在調查中。

▲桃園市消防局人員在火燒車意外現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局人員在火燒車意外現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天凌晨4時30分許，埔子派出所副所長姜之維、警員劉宥佳執行巡邏，經過大興西路二段、國際路二段附近路口時，發現一輛轎車陷入火海，還不時傳出爆炸聲響，立即通知消防人員到場協助，同時並呼叫線上警力支援現場交管。

▲桃園市消防局人員在火燒車現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局人員在火燒車現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方人員查出，21歲的鄭姓男子與女友已及時逃離轎車未受困，但2人仍餘悸猶存，鄭男接女友返家時等停紅綠燈時，發現車頭冒煙隨即竄出火勢，2人趕緊下車逃生，未久轎車即陷入火海。

警方在火燒車現以警用圓錐設置兩層攔檢站，將車輛引導至外側車道避開事故現場，消防人員撲滅火勢後，再聯繫吊車將事故車輛移開，現場於清晨5時30分恢復正常通車。

▲桃園市今天凌晨發生火燒車意外，整輛轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天凌晨發生火燒車意外，整輛轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人在上路前應注意車輛狀況，平日應定期保養維護，以確保行車安全；至於整起火車燒意外原因則由消防局火調科人員調查釐清。

  新聞連結：

轟一聲！轎車高速衝撞民宅毀2機車　「轉3圈停路中」駕駛受困送醫

債務糾紛談判起口角...莽男持開山刀砍殺再開車追　下場曝光

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　法官「1理由」判他無罪　

 

 

 

ET快訊
獨／桃捷接獲恐嚇！　揚言北車丟汽油彈
美30歲女議員被開多槍　慘死車內
行人遭自強號撞「身首分離」　血肉模糊屍塊噴對向
獨／要「問題教友跳崖」宋達民狂言挺兄　軍中極樂片女中尉求救
周子瑜買下「這縣市」豪宅！　170坪總價破億
NBA米歇爾暴怒！　影片還原「下體被偷打」
印股票換鈔票！　董座削2.7億慘了
妹高燒+2症狀！一驗「2種病毒都中」　醫示警：比想像常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

經濟部高官罵哭女下屬！假秀秀真揩油舌吻捏臀　「15字」惹眾怒

「孫ㄟ越來越孝順！」女警牽迷路嬤回家當散步　真相有洋蔥

自小客等紅燈「冒煙火狂竄」　情侶急逃躲死劫...車燒成廢鐵

神鬼渣男網路「當後宮」！選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

嘉義行人闖平交道！慘遭自強號撞斃　血肉模糊屍塊噴飛對向

1歲童發燒38.3度竟沒命！懶保母只餵藥害嗆奶　一覺醒來已成屍

男深夜狂拉引擎聲浪引警攔查　退熱貼盒裡「藏了這些東西」

史上最扯！年假收尾出遊遭「對向逼車2mins」　囂張駕駛：認錯車

託兒轉交離婚協議書給外遇夫　妻「苦守10年將解放」結局傻眼

4年停車費71萬！台南十大傳奇台銀抗議車　拖吊17天後「強勢回歸」

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

經濟部高官罵哭女下屬！假秀秀真揩油舌吻捏臀　「15字」惹眾怒

「孫ㄟ越來越孝順！」女警牽迷路嬤回家當散步　真相有洋蔥

自小客等紅燈「冒煙火狂竄」　情侶急逃躲死劫...車燒成廢鐵

神鬼渣男網路「當後宮」！選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

嘉義行人闖平交道！慘遭自強號撞斃　血肉模糊屍塊噴飛對向

1歲童發燒38.3度竟沒命！懶保母只餵藥害嗆奶　一覺醒來已成屍

男深夜狂拉引擎聲浪引警攔查　退熱貼盒裡「藏了這些東西」

史上最扯！年假收尾出遊遭「對向逼車2mins」　囂張駕駛：認錯車

託兒轉交離婚協議書給外遇夫　妻「苦守10年將解放」結局傻眼

4年停車費71萬！台南十大傳奇台銀抗議車　拖吊17天後「強勢回歸」

獨／考100分免費換魚！　水族館老闆超佛心「活動沒有期限」　

來不及採收！雲林牛奶蜜棗園開放體驗自採　200元入場隨你吃

哈登落選全明星賽「兩字」吐失望心情　連10年入選紀錄中斷

只要車子可以到都不算遠！醫界奧斯卡王蘭福醫師　接任部東院長

經濟部高官罵哭女下屬！假秀秀真揩油舌吻捏臀　「15字」惹眾怒

郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

只差63分了！詹姆斯、戴維斯領湖人逆轉取2連勝

美女主播遭盜圖上交友網站！　急喊別受騙…律師「沒用的」改教1招退散

「孫ㄟ越來越孝順！」女警牽迷路嬤回家當散步　真相有洋蔥

大陸與港澳6日起全面通關　「港澳遊」搜索量激增3倍

社會熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

少女墾丁回家「走路姿勢怪」母怒告30多歲男

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

色男趁醉潛入　「這招」讓兄弟準女友認錯人

工程師主管偷吃2女　開房25次都她付錢

高雄六龜「十八羅漢山」野人起底　敗光遺產、品味不差

壯漢扮女性侵男子　二審判3年6月

中和警擊斃「拒檢蛇行賓士乘客」被起訴　同仁不平

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

更多熱門

相關新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

陸軍八軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰，並拍下性愛影片，不料近日影片外流，引起議論。軍團獲報後，立刻將2人分調不同營區，並成立專案小組調查。不過，當事人不解為何外流，除了向警方報案，也拜託同學幫忙找人，不排除對散布者提告。

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

情侶「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼

情侶「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼

手臂甜借愛人當枕頭「當心變蜜月手」

手臂甜借愛人當枕頭「當心變蜜月手」

小情侶深夜跳河　妹子失蹤男友游上岸

小情侶深夜跳河　妹子失蹤男友游上岸

關鍵字：

紅綠燈火燒車情侶躲過一劫

讀者迴響

熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

好市多草莓大福咬開藏整條蟲　人妻崩潰

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面