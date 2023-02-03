自小客等紅燈「冒煙火狂竄」　情侶急逃躲死劫...車燒成廢鐵

▲桃園市鄭姓男子今天凌晨開車接女友返家，行經桃園區大興西路二段附近等紅綠燈時，轎車先冒煙隨即竄出火球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大興西路二段今（3）日凌晨發生離奇火燒車意外！鄭姓男子開車接女友返家，途中等停紅綠燈時，車頭突然冒煙隨即竄出火球，2人見狀立即下車逃生，整輛轎車隨即陷入火海，桃園市消防局派出消防車火速趕往灌救，10分鐘內撲滅火勢，但整輛轎車僅剩骨架，所幸2人並無大礙，至於起火原因仍在調查中。

▲桃園市消防局人員在火燒車意外現場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天凌晨4時30分許，埔子派出所副所長姜之維、警員劉宥佳執行巡邏，經過大興西路二段、國際路二段附近路口時，發現一輛轎車陷入火海，還不時傳出爆炸聲響，立即通知消防人員到場協助，同時並呼叫線上警力支援現場交管。

▲桃園市消防局人員在火燒車現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方人員查出，21歲的鄭姓男子與女友已及時逃離轎車未受困，但2人仍餘悸猶存，鄭男接女友返家時等停紅綠燈時，發現車頭冒煙隨即竄出火勢，2人趕緊下車逃生，未久轎車即陷入火海。

警方在火燒車現以警用圓錐設置兩層攔檢站，將車輛引導至外側車道避開事故現場，消防人員撲滅火勢後，再聯繫吊車將事故車輛移開，現場於清晨5時30分恢復正常通車。

▲桃園市今天凌晨發生火燒車意外，整輛轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人在上路前應注意車輛狀況，平日應定期保養維護，以確保行車安全；至於整起火車燒意外原因則由消防局火調科人員調查釐清。