離譜！填平荷花池求上位發財　廣西地方官迷信風水下場慘　

▲ 廣西貪官迷信風水求升官，浪費公帑填平荷花池。（圖／翻攝 廣西新聞頻道）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方執行打貪腐進入第11年，大陸各省推出警示教育專題片，像是湖南省紀監委《忠誠與背叛》貪污主角是湖南農村信用聯社黨委原書記趙應雲，把菸酒當自家提款機使用。另外，廣西廣西壯族自治區貴港市委原書記李新元更誇張，聽信風水轉運之說，把行政大樓前的1200多坪荷花池填平。

根據陸官媒《中國紀檢監察報》報導指出，廣西紀監委紀錄片《清廉建設 勇毅前行》中，廣西壯族自治區貴港市委原書記李新元坦承，自己的毛病是「貪權、貪財、貪色、貪玩」。

紀錄片稱，李新元表面上說對黨忠誠，實際上卻早已喪失理想信念，是典型的偽忠誠」，之前在各種會議上要求黨員幹部忠誠，自己首先變質，因為沒有晉升副省級幹部，竟聽信風水轉運之說，把行政大樓前的4000多平米荷花池填平。

▲大陸各省紀監委推出打貪紀錄片 。（圖／翻攝 中國紀檢監察報）

湖南紀監委專題片《忠誠與背叛》內容紀錄主角趙應雲，雖然在地方官職不大，貪污手法也讓外界大開眼界。

報導指出，他在湖南省農村信用聯社工作期間，涉及幹部職務晉升、貸款發放等事項，大肆收受禮金、菸酒、購物卡等，小到幾千元，大到幾十萬元（單位：人民幣，同下），涉及人數之眾、金額之多，令人觸目驚心。

趙應雲最鏡頭懺悔，自己收到的菸酒有如「『家庭印鈔機』，單位給我發的是年薪，我通過處理和變賣煙酒，特別是通過我的司機來變賣，司機給我發的是月薪」。

離譜的是，趙妻知道菸酒來路不正，卻樂在其中，「覺得（信用社）是企業性質的，可能沒那麽嚴」。今年1月，趙應雲被「雙開」，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

大陸官場打貪不只針對「大老虎」，中共二十屆中央紀委二次全會強調，「堅決整治各種損害群眾利益的腐敗問題」。多地紀檢監察幹部在專題片中表示，要堅決鏟除一切損害人民群眾利益的「蠅貪」、「碩鼠」。外界預料，未來打貪對象深入地方政務，嚴格連根拔起。