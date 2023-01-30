陸貪官被抄家搜出5349萬現金　帶5台點鈔機連續5小時才點完

▲大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平。（圖／翻攝湖南衛視）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平2022年7月辭職後被查，於2023年1月開除黨籍和公職。《湖南衛視》在農曆年間播出辦案人員前往傅國平家中搜索的畫面，在頂樓夾層的牆中搜出巨額現金，經工作人員用5台點鈔機連續5小時作業，共計搜出約1200萬元人民幣（約5349萬元新台幣）現鈔。

▲辦案人員在頂樓強體內搜出成堆現金。（圖／翻攝湖南衛視）

《京報網》報導，據介紹，傅國平在湘潭縣任職期間，帶頭違規收受紅包禮金，成了當地政治生態的污染源。由於收受的禮品禮金太多，傅國平專門在鄉下老家建了一棟房子，用於存放贓款贓物。

辦案人員前往這處房屋搜查時，發現頂樓的一處牆體有明顯的修補痕跡，全新粉刷的水泥和原有的牆體外觀極不協調。經辦案人員敲開牆體後發現，裡面堆放著成箱的人民幣現鈔。

這批現金被陸續搬出後，銀行工作人員用5台點鈔機連續清點5個小時才完成作業，最終清點出約1200餘萬元（人民幣）。

▲銀行工作人員用5台點鈔機清點贓款。（圖／翻攝湖南衛視）

此外，辦案人員也透露，傅國平家中高檔煙酒堆積如山，光價值不菲的茅台酒就有230多箱，需要用一輛貨車才能裝完。