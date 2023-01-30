　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸貪官被抄家搜出5349萬現金　帶5台點鈔機連續5小時才點完

▲大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平家中搜出巨額人民幣現鈔。（圖／翻攝湖南衛視）

▲大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平。（圖／翻攝湖南衛視）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平2022年7月辭職後被查，於2023年1月開除黨籍和公職。《湖南衛視》在農曆年間播出辦案人員前往傅國平家中搜索的畫面，在頂樓夾層的牆中搜出巨額現金，經工作人員用5台點鈔機連續5小時作業，共計搜出約1200萬元人民幣（約5349萬元新台幣）現鈔。

▲大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平家中搜出巨額人民幣現鈔。（圖／翻攝湖南衛視）

▲辦案人員在頂樓強體內搜出成堆現金。（圖／翻攝湖南衛視）

《京報網》報導，據介紹，傅國平在湘潭縣任職期間，帶頭違規收受紅包禮金，成了當地政治生態的污染源。由於收受的禮品禮金太多，傅國平專門在鄉下老家建了一棟房子，用於存放贓款贓物。

辦案人員前往這處房屋搜查時，發現頂樓的一處牆體有明顯的修補痕跡，全新粉刷的水泥和原有的牆體外觀極不協調。經辦案人員敲開牆體後發現，裡面堆放著成箱的人民幣現鈔。

這批現金被陸續搬出後，銀行工作人員用5台點鈔機連續清點5個小時才完成作業，最終清點出約1200餘萬元（人民幣）。

▲大陸湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平家中搜出巨額人民幣現鈔。（圖／翻攝湖南衛視）

▲銀行工作人員用5台點鈔機清點贓款。（圖／翻攝湖南衛視）

此外，辦案人員也透露，傅國平家中高檔煙酒堆積如山，光價值不菲的茅台酒就有230多箱，需要用一輛貨車才能裝完。

ET快訊
快訊／手搖飲開出「1張千萬發票」！　幸運門市曝
鹿希派急找傅娟借60萬！　吳宗憲竟不知情
國道目測後不解「台灣豪車怎麼這麼多」？　這2種貸下去不難
比中樂透還難看到！　白色獼猴探頭驚喜現蹤
愛妻初三滾床冷氣工　頂樓變砲房
呼聲比鹿港高！「全台最頂老街」眾人秒投這1條：景觀真的頂
快訊／快改道！國1交流道「5車撞成一團」　出口匝道封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官方宣布「疫情進入低流行水平」　未發現新變異株

跟角膜合體！隱形眼鏡2個月未摘下　鏡片「寄生」眼球險瞎掉

誤寫「小1哥寒假作業」！幼稚園萌妹崩潰大哭　百萬人驚：全答對

陸貪官被抄家搜出5349萬現金　帶5台點鈔機連續5小時才點完

吉林高三少女失蹤87天　父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

港社會宅「樣品房」首曝光　8坪空間納「4至5人」...月租金1.1萬有找

解放軍2023加速換裝　「全時待戰，隨時能戰」成重要裝備展示特點

陸高中生失蹤「找了106天」　遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

重慶汪精衛夫妻跪像消失　管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

陸官方宣布「疫情進入低流行水平」　未發現新變異株

跟角膜合體！隱形眼鏡2個月未摘下　鏡片「寄生」眼球險瞎掉

誤寫「小1哥寒假作業」！幼稚園萌妹崩潰大哭　百萬人驚：全答對

陸貪官被抄家搜出5349萬現金　帶5台點鈔機連續5小時才點完

吉林高三少女失蹤87天　父親憂和「胡鑫宇案件」一樣

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

港社會宅「樣品房」首曝光　8坪空間納「4至5人」...月租金1.1萬有找

解放軍2023加速換裝　「全時待戰，隨時能戰」成重要裝備展示特點

陸高中生失蹤「找了106天」　遺體發現地距校園僅「一牆之隔」

重慶汪精衛夫妻跪像消失　管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

以為打砲很吵！狂找5間房「她一看限女生」怪怪的　內行曝真相　

「德翔馬尾」輪交船加入日本-台灣-香港航線　日台港兩航線改版

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

法國人吃爆高鐵車廂美食「推這款便當」！人員1舉動　讚台灣很安全

北富銀、日盛銀客戶注意！　合併期這3天帳號暫停服務

日統客運「停駛國道4路線」　載客不中斷！統聯客運2／1起全面代駛

羅小白1歲女「雙眼上吊抽搐」急送醫！　病因尚未查出：超想暴哭

外資單日買超逾722億「史上次高！」　法人看好台股由空轉多

農舍畫作「沾滿鳥屎」竟是大師真跡！收藏家1.8萬入手　逾9千萬賣出

大馬驚爆8警殺人！高階警出軌人妻被醋夫撞破　招同僚殘忍割喉棄屍

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

失蹤高中生吊屍樹上　姊見遺體被阻

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

姊姊出賣14歲妹妹寒假生活！網友全跪了

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

他撿到珍稀「黑太歲」！多人瘋朝聖

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

一次尬聊40多個相親對象　他曬4張截圖

相親遇疫情被迫同居13天！情侶4個月後登記結婚

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

比和珅還厲害！　中國史上「巨貪」宰相

更多熱門

相關新聞

同事開工就離職「過年賺1棟房」！他一聽現金更狂

同事開工就離職「過年賺1棟房」！他一聽現金更狂

許多人希望在過年期間中大獎，等開工就秒提離職！一名網友透露，同事在開工前一天（29日）告知不做了，也不打算跟經理提辭呈，一席話讓原PO傻眼了。原來同事根本是「投胎高手」，過年晉升千萬富翁外，還拿到1間房產，背後真相曝光後，引來大批網友回應「太爽了吧～羨慕！」

這地方發錢了！初四初五「發現金紅包」

這地方發錢了！初四初五「發現金紅包」

1.8萬藏屋頂！被老鼠啃成碎片　爸躲一旁痛哭

1.8萬藏屋頂！被老鼠啃成碎片　爸躲一旁痛哭

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

農民出身「黑金書記」現形！ 搜出茅台酒56箱、現金37箱

農民出身「黑金書記」現形！ 搜出茅台酒56箱、現金37箱

關鍵字：

貪污貪腐官員貪官現金打貪書記

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

最美脫北女孩「全身都變了」！

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面