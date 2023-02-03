「年輕人低薪可能是能力不足」　陸網友痛批：現在誰都能當專家？

記者任以芳／綜合報導

大陸中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清語出驚人，日前接受採訪，談（大陸）時下年輕人抱怨收入太低不敢消費，必須自我思考是不是「能力水平不夠導致低薪」。此話一出，引起大陸網友痛批，現在誰都可以當專家了嗎？

綜合陸媒報導指出，鄧海清出席2023首屆長白山高峰論壇，談到年輕人拿低薪族的主因在於個人行為，沒有錢花了覺得是父母給的太少，或覺得企業、老闆給的工資太低，並且用「真的很不像話」來形容現在大陸時下年輕人行為。

他進一步指出，「大陸現在很少有年輕人去反思，可能是因為自己的專業素質、能力水平不夠，所以才有那麼低的工資。」

「對國內的很多的年輕人來講，其實你幹的這點活，可能在泰國或者在越南，人家只要你的一半的工資就能幹和你一樣的活。」鄧海清表示。

▲ 年輕人低薪可是能力不足登上熱搜 。（圖／翻攝 微博）

鄧海清主要想表達，大部分年輕人初入社會，專業素養不足，每份工作都需要循序漸進，所以一開始能力不夠，可能導致年輕人工資低是正常現象。

結果，此番言論馬上衝上微博熱搜榜第一名。大陸網友痛批，「建議專家不要建議」、「是不是現在是個人都可以稱為專家」、「何不食肉糜？」大多數的人認為專家說法太片面，為何不反省企業壓榨員工、超時加班等現象。「想在工作上獲得認可，先學會做人和拍馬屁更重要。」

還有網友痛批，「996、715、007」這些代號在大陸互聯網行業頻繁出現，全是超時加班現象寫照，員工熬夜爆肝完成KPI，老闆認為理所當然，跟別說調薪升職，低薪起源就是從資方從壓榨勞工開始！

也有網友認為，專家指出在泰國，越南拿一半的薪水做相同的工作，每個國家消費水平完全無法相比，專家說法太主觀。