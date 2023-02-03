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關聖帝君1864週年飛昇日　高虹安赴普天宮、關帝廟參香祈福

▲新竹市長高虹安至普天宮參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安至普天宮參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今（3）日農曆正月13日，是關聖帝君1864周年飛昇之日，即為關公得道成仙之吉日，新竹市長高虹安、副市長蔡麗清上午前往普天宮、關帝廟參香祈福，祈求關聖帝君長保佑新竹地方安寧、民生富、天下太平，同時關帝廟廣場也舉辦消災解厄祈福儀式，保佑信眾平安順遂。

高虹安表示，新竹市是一座百年古城，擁有深厚文化底蘊，關帝廟不只是新竹活史料，更是新竹宗教信仰聖地，普天宮則擁有120公尺巨型關公神像，是古奇峰最顯著的地標，不論是來參香的信眾或到訪的遊客，都能感受到關公所帶來的正能量。

高虹安也感謝普天宮、關帝廟長期以來對於服務群眾、造福鄉里不遺餘力，積極關心社會弱勢，不僅捐贈民生物資，更支持地方建設，祈求關聖帝君持續守護這座城市與市民，也恭祝關帝廟關聖帝君1864週年飛昇日法會圓滿順利，祝福新竹關帝廟香火鼎盛，信徒滿天下。

新竹關帝廟主委江雲水表示，以「忠義」為核心價值的關公精神，已成為所有台灣人民的內在核心價值，關羽不僅擁有武藝與智勇超絕的大將風範，更具有高尚的忠誠操守，實為一代傳奇，盼世人都能以關公為鏡，永懷忠義情操。

普天宮董事長鄭逸榛指出，當年普天宮的創辦人鄭再傳先生便是看中關聖帝君忠義仁勇精神，無論「從政」、「從商」皆講究「忠義」二字，因此在諸神中選擇「關聖帝君」作為精神依歸，歡迎市民朋友一同至普天宮朝聖120公尺關聖帝君像，感受帝君的威武。

民政處指出，新竹關帝廟對於新竹市文化傳承及社會公益有著巨大貢獻，不僅經常發放公益慈善救濟白米、成立忠義圖書館，更頒發獎助學金等救濟貧困、弱勢家庭，實為宮廟表率。

另，普天宮則是長期支持市政建設發展，並積極辦理許多公益慈善事業，甚至未婚聯誼活動也在普天宮的「業務範圍」內，服務項目可說是包山包海，給予市府及新竹市民許多且實質的幫助。

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