今年已36美議員訪台！　美4眾議員低調來訪見蔡英文、關注氣候議題

▲蔡英文接見美眾議員。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

美國聯邦眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT) 等4位美國聯邦眾議員來台訪問，在台行程包含晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮晚宴；此外，匡希恆等人也將拜會立法院外交及國防委員會、經濟部及大陸委員會等政府機關。外交部稍早發新聞稿表達誠摯歡迎。

外交部稍早發新聞稿表示，匡希恆本月17日至22日率團來台訪問；訪團成員包括聯邦眾議員米勒-米克絲(Mariannette Miller-Meeks, R-IA)、聯邦眾議員歐文斯(Burgess Owens, R-UT)及聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel, R-CA)。對於4位美國聯邦眾議員聯袂到訪，外交部表達誠摯歡迎。



外交部說明，匡希恆年輕時曾在台灣傳教，與台灣淵源極深；全團4位聯邦眾議員均為台灣在美國國會的重要友人，不論是籲請拜登政府強化台美安全合作、將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)、台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)等重要議題上，均堅定為台灣發聲。

外交部指出，匡希恆曾領銜提出支持台灣參與「國際刑警組織」(INTERPOL)聯名函、朴銀珠議員則曾領銜提出「台灣民主防衛租借法案」等，以實際行動展現對台灣的堅定支持與重視。此外，由於匡希恆眾身兼美國國會「保守派氣候連線」主席，高度關注因應氣候變遷議題，因此訪團成員也將拜會環保署及農委會，並與國內環保綠能相關產業及組織交換意見。



外交部表示，包含該團在內，本年迄已有36位美國國會議員接連來訪，充分彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持。我方深信，匡希恆等4位眾議員此行將能更深入瞭解我國現況，以利未來持續協助深化台美在各項議題領域的友好合作關係。

