武陵櫻花季車票搶翻！國光客運賞櫻專車增班　「追加3000座位」

▲國光客運長途賞櫻專車全面採雙駕駛，分四梯次實施駕駛專業路線見習。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵農場櫻花季於下周二（2月7日）登場，國光客運表示，賞櫻專車開賣以來，前兩周周末幾近全數預售一空，預測花況高峰第二周平日預售也近9成，將陸續加開75班次，額外提供3000個座位，尖峰可2分鐘開一班車；另228連假仍有空位可搶。

營運台北與宜蘭出發5條賞櫻專車路線的國光客運推出台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元。國光客運表示，花季疏運管制前兩周周末，有經驗專業駕駛人力全數派上用場，平均每2分鐘密集開班，預售情況相當熱烈，只剩下零星座位，連第二周平常日也有9成訂位，至於最後一星期周末228連假，因為民眾保守預期花況接近尾聲，仍留下較多空位。

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花季高峰預期將落在前兩周，國光客運表示，前兩周周末假日增班空間有限，周間平日則會因應售票情況機動再增開班次。元月7日開放預售後，已經陸續加開75班次，額外追加提供3000個座位，建議民眾多選擇非假日上山賞花，不用人擠人

武陵農場有「櫻花博物館」美譽，栽種有特有品種粉紅佳人1萬7千多株，是全台種植規模最大的粉紅色櫻花。國光客運武陵賞櫻專車自7日至28日共計22天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等五地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及統一7-11、全家、萊爾富三大超商購票。