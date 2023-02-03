快訊／死亡破百！今暴增105死「創203天新高」　本土+25104

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（資料照／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

死亡破百！中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增25104例本土個案，373例境外移入，確診個案中新增105例死亡。本土個案方面增幅達4.1%，單日死亡個案則創下203天以來新高紀錄。

指揮中心公布，今日新增之25104例本土病例，比上周同日增加4.1%，疫情連續9天上升但增幅縮小，不過死亡個案卻暴增，單日新增105例，創下去年7月15日以來新高，醫療應變組副組長羅一鈞表示，應該與春節連假通報回補有關，今天應該是最高點，明天之後就會稍緩。另第三波以來新冠致死率0.119%，低於前兩波。

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▲指揮中心公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之25,104例本土病例，為11,372例男性、13,724例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,875例)，臺中市(3,115例)，高雄市(3,055例)，桃園市(2,875例)，臺南市(2,076例)，臺北市(2,025例)，彰化縣(1,197例)，新竹縣(815例)，屏東縣(627例)，苗栗縣(619例)，新竹市(579例)，雲林縣(559例)，宜蘭縣(539例)，基隆市(473例)，南投縣(382例)，嘉義縣(350例)，花蓮縣(345例)，臺東縣(227例)，嘉義市(197例)，澎湖縣(84例)，金門縣(82例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為53例男性、52例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、100例具慢性病史、64例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月14日至1月31日。

指揮中心說明，今日新增373例境外移入個案中，為190例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年2月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）