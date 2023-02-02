快訊／今爆74死！創77天新高　本土+26793「增幅達4成」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

本土確診、死亡雙升！中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增26793例本土個案，300例境外移入，確診個案中新增74例死亡。本土個案方面增幅達41.5%，且是連續8天上升，單日死亡個案則創下77天以來新高紀錄。

指揮中心表示，今日新增之26793例本土病例，比上周同日增加41.5%，增幅比前三天略降。指揮中心發言人莊人祥說明，本周本土疫情上升幅度有逐漸下降，回歸到疫情前一周疫情趨勢，死亡個案稍高則是除例行周四個案數較多，另有可能是過年期間發生死亡的補通報。

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本土病例分布方面，仍有７縣市破千，分別是新北市5102例、高雄市3284例、台中市3177例、桃園市3001例、台北市2409例、台南市2224例、彰化縣1331例。

其餘縣市則依序為新竹縣814例、苗栗縣680例、屏東縣655例、雲林縣581例、新竹市578例、宜蘭縣549例、基隆市541例、花蓮縣448例、南投縣408例、嘉義縣388例、嘉義市235例、臺東縣185例、金門縣116例、澎湖縣74例、連江縣13例。

▲2/2新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為44例男性、30例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月29日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月17日至1月30日。

指揮中心說明，今日新增292例境外移入個案中，為154例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月25日至今年2月1日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/2本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）