1月大陸入境採檢逾4.8萬人「陽性率8.7%」　王必勝：下降情況明顯

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布中國大陸入境採檢最新情況，1月整月份總計採檢48,072人，其中有4,182人陽性，合計陽性率是8.7%，目前整體看起來下降情況非常明顯。

指揮官王必勝表示，1/1-31中國入境來台唾液PCR合計陽性率是8.7%，如同周一說的，雖然還有8.7%，但一路下降的情況非常明顯，而一開始做PCR的本意也是監測變異株，但根據定序結果，有60.7%還是BA.5。

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王必勝表示，除了60.7%還是BA.5，有38%是BF.7，另外有2例BQ.1，佔0.6%，另外還有兩例BA.2.75，也是佔0.6%，大致看起來以BA.5跟BF.7為主，這些都是已知的變異株，目前並沒有偵測新的變異株，所以已經宣布從2/7開始取消唾液PCR的措施。

指揮中心將在2/7起取消自中國來臺旅客探檢措施專案，包括取消自中國來臺旅客機場/港口唾液PCR探檢措施和取消自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

▲自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）