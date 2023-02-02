中重症+383！3歲童哮吼住加護　「新冠+黴漿菌」雙重感染

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增383例新冠中重症通報，包含2名兒童重症，值得注意的是，其中一名重症為3歲男童，快篩陽性隔天出現呼吸困難，送醫發現有哮吼、肺炎，檢查同時感染新冠病毒與黴漿菌兩種病菌，一度住進加護病房搶救。

指揮中心今(2)日公布國內新增26793例本土個案，300例境外移入，確診個案中新增74例死亡。另新增通報383例新冠中重症通報，其中309例中症，74例重症。

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特殊重症方面，新增2起兒童重症，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，分別是一起哮吼與一起MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。

▲2/2本土病例分析。（圖／指揮中心提供）



哮吼為一名3歲男童，曾打兩劑疫苗，沒有慢性病，1/25出現發燒、咳嗽、鼻塞，家用快篩陽性，1/26因呼吸困難有雜音到急診，檢查有哮吼、肺炎，研判新冠確診與梅漿菌感染。收住加護病房使用呼吸器，類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物治療，1/28拔管移除呼吸器，1/29轉出加護病房，2/1康復出院。

另一名1歲男童MIS-C，他曾接種一劑疫苗，無慢性病，去年9/12曾經確診新冠，1/21開始有發燒、咳嗽、流鼻水，1/24到急診懷疑肺炎住院，住院後因為皮疹、紅眼、頸部淋巴結腫，診斷MIS-C給予免疫球蛋白治療，目前仍住院治療中。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症累積307例，死亡43例。重症中MIS-C202例最多、接著是腦炎38例、肺炎33例、哮吼12例、家中死亡10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他5例。

▲今年以來國內12歲以下兒童本土新冠肺炎重症個案分析。（圖／指揮中心提供）