快訊／2倍年薪挖角50科技高手！中企鎖定鴻海等大廠...12人到案

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署前年(2021年)查獲對岸「北京比特大陸」公司非法挖角我方高科技人才案，不料該集團仍覬覦我方研發AI技術好手，另設台灣人頭公司以至少年薪200萬元價碼，2年挖走我方50名高階工程師，不僅研發3D人臉辨識技術還賣給台灣知名健身業者，新北檢昨(2日)搜索約談人頭公司負責人羅男等12人，訊後諭令羅男與產品總監林男各交保5萬元與20萬元，其餘均請回。

檢調接獲線報指出，「北京比特大陸」前次被查獲2家在台掩護中資的公司後，並沒放棄繼續挖角我方半導體大廠研發人才的動作，本次透過子公司福建庫克智能科技公司出資，由擔任庫克公司董事兼執行長的台商羅男、產品總監林男，在台設立扮演人頭的人工智能公司，並藉由2人先前在台任職科技公司的人脈，拉攏舊屬組成挖角團隊。

羅男等人瞄準台達電、鴻海精密等科技大廠的研發高手，以原年薪2倍價碼、至少年薪200萬元利誘跳槽，同時在人力銀行公開徵才，2年間花費台幣約1.5億元，共挖角50名我方高階科技工程師，主力研發3D人臉辨識技術，不但獲得突破，更包裝成商品銷售，顧客包括台灣知名健身業者。

新北檢檢察官許宏緯昨(2日)指揮調查局新北市調查處，搜索羅男等人住家與辦公室共5處地點，查扣員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知與員工名冊、筆電等證物，並以被告身分約談羅男夫妻與林男，另約談人頭公司現任或離職員工9人作證。

羅男等人坦承高薪挖角，事先未依法向主管機關經濟部投資審議委員會申請許可，就為對岸業者在台設立分公司或辦事處從事業務行為，檢方認為羅男與林男違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令羅男交保5萬元、林男交保20萬元，羅妻與9名證人請回。

「北京比特大陸」公司從事比特幣等虛擬貨幣交易，並設計生產虛擬貨幣挖礦機定製晶片，後因成立子公司跨足開發AI人工智能晶片，2018年間僱用原本任職台灣科技大廠的吳姓、曹姓等高階經理人，在台成立智鈊、芯道2公司掩飾中資背景，以2倍年薪吸引研發人才跳槽，特別是IC設計領域高手，成立為對岸母公司服務的大型研發中心。

新北檢調2021年3月偵辦智鈊、芯道2公司，查出3年間花費台幣約15億元挖走我方約200名高階科技工程師，新手月薪可達約19萬元，搶手人才更將近80萬元，但未查出工程師帶槍投靠、連同核心技術一起跳槽涉犯《營業秘密法》等重罪情形。