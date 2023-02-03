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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林韋辰／Steaker陷違法吸金　虛擬貨幣怎麼風波不斷

▲▼FTX。（圖／路透）

▲隨著加密貨幣交易平台FTX與加密貨幣貸款平台BlockFi倒閉，掀起市場動盪。（圖／路透）

虛擬貨幣災情頻傳，據統計，台灣在加密貨幣交易所 FTX 的散戶，按照總金額比例估算，約 3％為全球第五名，累積高達台幣數億元的損失。然而 FTX 破產事件還未落幕，台灣的虛擬貨幣資產平台Steaker也被爆「非法吸金」的醜聞。

Steaker創立於 2019 年，主打投資方案簡單、透明、即時，宣稱打造最適合新手的使用體驗，初學者也能在三分鐘完成虛擬資產配置，吸引大眾投資。但檢調獲報指出，平台創辦人暨執行長的黃偉軒，從2020年起，即未經主管機關許可，公開在網站上推出各式投資方案──宣稱若依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％──兩年內吸金上億元，被認定非法吸金。說好的投資，瞬間卻有違法勾當的疑慮？到底是怎麼一回事呢？

什麼是違法吸金

為了判斷是否違法，先要問「誰可以吸納眾多資金」？

我國《銀行法》清楚羅列了一系列是銀行可以做的事情，例如投資或代理收付款項等，以及經主管機關核准辦理的業務；反之，若不是銀行，則不能經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

從政府的立場出發，「收受存款」等聚集資金的行為，涉及社會大眾的利益，而吸收資金者如何管理該筆資金，更會對一國整體經濟金融秩序產生重大影響。因此，我國《銀行法》中特別規範，「收受存款」這類「聚集資金」的行為，原則上須由較能承擔風險的銀行等金融機構為之。至於「借款、收受投資、使加入為股東」等名義收受款項等行為，因為會約定給付利息、紅利或報酬，也會被視同為「收受存款」，而須受到《銀行法》監管。

邀集虛擬貨幣會構成違法吸金嗎

目前的說法還不固定，但已有實務（註一）認為：目前在我國法律定位上，虛擬貨幣並非貨幣，而只是「數位虛擬商品」，而銀行等金融機構並不能提供虛擬貨幣相關服務或交易。換言之，虛擬貨幣並不屬於銀行等金融機構收受的「款項」或「資金」，縱然不是銀行，只是一般的自然人或法人，以虛擬貨幣作為投資標的，並不會違反前述某些業務只能「銀行專營」的原則。

但本文認為，此種邏輯可能忽略某些業務之所以讓銀行專營的初衷。

當初某些業務讓銀行專營，是顧慮風險管理──由於向不特定多數人吸收資金，負有相當規模的存款返還義務，就很仰賴銀行的專業承擔能力。然而，此類風險並不會因為投資標的，從傳統貨幣改為虛擬通貨而有所降低。

在風險管理上，管理者是否為金融機構應非重點，而應就管理業務直接判斷風險的高低，並提供對應的措施。在近期的判決中，也有見解支持本文看法。簡單來說，該判決認為：當事人之間約定收受「款項」或「資金」之後，「返還本金或給付『相當或高於』本金」，該款項、資金、本金的交易，並沒有必要一定要交付實體現金，用虛擬遊戲代幣、虛擬貨幣等資金完成，也能構成違法吸金（註二）。

虛擬貨幣在違法吸金爭議中的未來動向

有些虛擬貨幣具證券性質，證券期貨局副局長高晶萍指出，國內只有核定開放證券自營商可以發行「證券性質的虛擬通貨」（Security Token Offering, STO）；任何平台如果介入證券、期貨特許事業等業務都要經過特許，若有觸犯，將由司法機關確認刑事責任。

至於整體來說，金融監督管理委員會目前對虛擬貨幣的監理，也只著重在「洗錢防治」。然而在 FTX 破產事件爆發後，金管會亦表態：從該案件可見，虛擬貨幣不具有避險功能，金管會也將從對虛擬貨幣的洗錢防治，拓展版圖朝向「投資人保護」進行管理（註三）。

然而，在金管會未對虛擬貨幣祭出更多行政管制之前，似乎主要只能仰賴司法機關，防堵事後的詐騙或洗錢，廣大投資人也只能睜大眼睛、自負風險了！

附註

註一：判決指出，各類實體物或無形權利，縱得經市場交易而呈現貨幣價值，而有「資金」外觀，但收受或吸收該實體物或無形權利，如非屬銀行依法辦理之業務，縱使「非銀行」為之，並未違反銀行專業經營原則，當非《銀行法》規範、甚至處罰對象。

註二：判決似乎未考慮到，虛擬貨幣的幣圈生態與銀行的差異（如用銀行的定存利率做對比，指責當事人開出過高的紅利）似乎不太妥當。若以此為標竿，恐將造成，與虛擬貨幣掛鉤，或以虛擬貨幣為基礎所衍生的理財商品，都會有非法吸金的疑慮。

註三：在備詢中，立委質疑虛擬貨幣已成詐騙工具，卻沒有主管機關，是否反應過慢？金管會主委黃天牧強調三點：一是詐騙沒有主管機關，只要涉及刑事，檢調單位會處理；二是行政院已進行跨部會研議；三是金管會是虛擬資產交易平台的防制洗錢主管機關，已掌握Bitcoin ATM設置地點及實地查核，要求 4月底前申報，並先輔導，否則將予以處分。

▲▼ 法律白話文運動林韋辰，律師高考及格。臺北大學不菸不酒菸酒生，黑貓鏟屎官，AKA沒有用的年輕人。以上言論不代表本網立場。

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