電視台面試「遇怪人碎碎念」　她白眼被罵爆！本尊竟是八點檔男星

▲江宏恩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

確定不是反串嗎？一名網友發文表示，她近日陪男友到電視台面試，不料「遇到怪人」，讓她覺得很無言。照片曝光後，不少網友一眼認出本尊就是鄉土劇演員江宏恩，進而直呼「這是炫耀文」、「認真還是反串啊」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，提到她陪男友去電視台面試時，遇到一個很誇張的人，不但一直吃東西，還在旁邊不斷碎碎念，「完全都不覺得會影響旁邊的人」，且對方還問他們要不要一起吃，「面試遇到怪人超級無言的說！」文末，她還附上一個翻白眼的emoji。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不過照片曝光後，就有不少網友一眼認出本尊就是江宏恩，「他在背台詞看不出來嗎」、「你不認識他就算了，還PO文說人家怪」、「江宏恩耶！你賺到了」、「很親切啊！還問你們要不要一起吃」、「他應該可以稱得上家喻戶曉，就不知道奇怪的是你還是......」、「那是客氣的演員好嗎」、「認真覺得你男友面試不會上了」、「這張好帥」、「他碎碎念應該是在背台詞吧！他好心問你還被PO文」。

江宏恩其實是相當有名的演員，有《飛龍在天》等作品，近期也有參與《一家團圓》的演出，因此不少網友也不禁質疑，「我覺得這文是在反串欸」、「就算是反串，也很沒禮貌」、「假帳號啦」、「反串文嗎」。

此外，還有網友看到照片後就直呼，「沒放大看以為是乃哥」、「我以為是徐乃麟欸」。

▼網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）