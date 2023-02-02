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嫌電子鍋煮飯有異味！奧客帶整鍋「發黃飯」要求退貨...員工傻眼

一名網友發文抱怨，一名奧客拿著煮好一整鍋飯的電子鍋來到賣場，稱煮出來的飯有異味，要求退貨。（圖／翻攝臉書）

▲客人帶著整鍋已泛黃的飯到賣場要求退貨。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

一名賣場員工抱怨表示，遇到奧客拿著煮好一整鍋飯的電子鍋來到賣場，稱煮出來的飯有異味，要求退貨，還要員工吃看看，若是不給退貨就要找消保官，讓他相當無奈，最後只能退貨息事寧人。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示遇到一名奧客拿著電子鍋來到賣場，一打開還可以看到鍋子裡面有煮好的米飯，對方稱煮出來的飯有異味，不過原PO一看，發現這鍋飯感覺已經放很久發黃了，完全不像剛煮出來的，該名奧客還伸手去摸飯，甚至要原PO吃吃看。

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原PO嘗試向奧客說明，可能是米的問題，又或者是擺太久，沒想到還被對方反問會不會煮飯，接著開始跳針，說若是不讓退貨，就要找消保官，最後同事為息事寧人，只能退貨，讓他無奈嘆「年已過，什麼妖魔鬼怪又出來做亂了，我看根本是親人回去了，家裡用不到編個理由來退吧！垃圾奧客還是回歸原始生活吧。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「這種客人直接記黑名，以後就不要賣給她，麻煩太多了」、「當場叫他再煮一次，看是否會如此」、「電子鍋能有什麼異味？鍋味嗎？」、「廚藝不夠，工具來湊，無耐臉皮太厚」、「最後買單的也是廠商吧？遇到奧客真的沒辦法」。

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