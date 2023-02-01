一穿新外套「手臂被劃傷」　原因扯爆！一票怒轟：坐下去還得了

▲原PO手被刮傷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「以後買衣服要確認一下！」一名女網友發文表示，她日前到知名服飾店購買一件外套，不料清洗後穿上，手臂卻莫名多了一條刮痕，後來仔細翻看才知道，原來是防盜磁扣針沒有確實拆除。貼文曝光後，也讓大票網友直喊扯！

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她日前買了一件外套，是童裝的最大尺碼，不料穿上後卻發現自己的手臂多了一條刮痕。由於她起初是將外套掛在椅背上，所以還沒發現原因，後來仔細翻看才注意到，原來外套下緣藏有「一根針」。

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原PO也無奈表示，外套一買回來就洗過了，塞在洗衣袋裡面單獨洗，「它（針）沒掉我是有辦法喔？」她更不禁擔心，外套是童裝，「如果是小孩穿到該怎麼辦？」

▲傷口很明顯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這樣真的很扯，如果是褲子坐下去還得了」、「太扯了吧！這很危險欸」、「這個不是應該結帳就要拿掉了嗎？蠻扯的耶」。還有網友透露，「前兩天我家小孩的褲子也是，釘子沒完全卸掉，已經洗過了還是卡在上面，穿上去刺到了才知道」、「我也遇過一次」、「我上次也是買童裝，結果清洗時才發現有一件褲子防盜磁扣沒拆掉」。

後來原PO也在留言處更新進度，服飾店店長已經親自到她家道歉，並送上小禮物，「希望大家以後能多注意防盜磁扣可能會有此類的問題，以免買了新衣卻掃興！」店長也允諾會宣導全台門市，加強防盜磁扣針卸除的確認，避免類似情況再度發生。