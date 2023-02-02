《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

▲奇美博物館國際大展《時代的臉孔》展期進入最後1個月，這是英國國寶級肖像作品唯一1次集體來台，請民眾把握最後的觀展時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館國際大展《時代的臉孔》展期進入最後1個月，為了鼓勵大家重遊並號召還沒看展的民眾前來，即日起至2/28特別主打「雙人看展700元」、「特展禮品全面9折」的優惠，館方表示，這是英國國寶級肖像作品唯一1次集體來台，錯過這次，恐怕此生再無機會，請民眾把握最後的觀展時光。

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《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》自推出後吸引大批民眾參訪，該展是英國國家肖像藝廊160年首次大規模的世界巡迴，藝廊館長庫里南博士多次表示「這是一生僅有一次遇上的機會」。展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，不僅跨越500年更囊括各大領域，民眾可以一次認識百位時代名人，感受他們的生命態度與精采人生；此外，創作肖像作品的藝術家精銳盡出，如安東尼．范．戴克、安迪．沃荷、大衛．霍克尼等，皆是赫赫有名的超級大師，展場宛如肖像藝術名家的競技場一般。

由於所有國寶級肖像即將在2月底從展廳卸下返回英國，再來台灣的機率微乎其微，因此館方決定再推壓軸優惠「雙人看展700元」（原價900元），凡在奇美博物館現場購買此優惠票，加贈特展限定明信片乙張（隨機不挑款），數量有限送完為止，歡迎民眾結伴前來欣賞百年難得一見的大展。

此外，英國在台辦事處日前特別邀請台南市政府一同在奇美博物館園區植樹，紀念已故英國女王伊麗莎白二世，也呼應《時代的臉孔》的女王肖像作品。對此，館方同步推出特展禮品全面9折的紀念活動，包括原汁原味來自英國國家肖像藝廊的托特包、小圓鏡、磁鐵、茶巾，甚至是一度賣到缺貨的「女王包」都在優惠行列，民眾看完展覽還能帶紀念品回家，留下美好回憶。所有優惠自即日起至2/28止。詳情請見奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。