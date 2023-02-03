轟一聲！轎車高速衝撞民宅毀2機車　「轉3圈停路中」駕駛受困送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（2）日晚間駕車行經平鎮區中豐路南勢二段附近時，突然失控高速衝撞路旁民宅，巨大撞擊聲音嚇壞住戶與行人還波及2輛機車，轎車車頭嚴重毀損，陳男受困車內，消防人員到場後將陳男送醫治療，所幸並無生命危險，警方為陳酒測並無酒精反應，至於肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園市陳姓男子昨晚駕車經過平鎮區中豐路南勢二段前，突然失控高速衝向路旁民宅，圖為監視器畫面撞擊瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子昨晚駕車經過平鎮區中豐路南勢二段前，突然失控高速衝向路旁民宅，這起意外嚇壞屋主與路人圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，23歲的陳姓男子昨晚9時12分駕駛轎車行經中豐路南勢二段、南華街口處時，突然高速撞擊路旁民宅，車身轉了3圈才停在路當中，但卻波及屋前2輛機車，所幸屋主鐵門拉下並未波及屋主，但陳受困車內，消防人員拉出陳男後發現頭部有撕裂傷、身體有多處擦挫傷，所幸還算意識清醒送醫治療後並無大礙。

▲桃園市陳姓男子昨晚駕車經過平鎮區中豐路南勢二段前，突然失控高速衝向路旁民宅，肇事轎車嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊為陳男檢測酒測，酒測值為零，這起意外發生後嚇壞屋主與行人，紛紛探頭察看，現場則散布轎車零件，所幸未波及行人，至於肇事原因警方正調查釐清中。

▲桃園市陳姓男子昨晚駕車經過平鎮區中豐路南勢二段前，突然失控高速衝向路旁民宅，警方找來吊車將肇事轎車拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）