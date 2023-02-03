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小小消防員闖關！4歲萌童喊「我不要」拒脫消防衣…拿糖果換也沒用

▲▼ 苗縣消防局小小消防員體驗活動 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗縣消防局小小消防員體驗活動，男童不肯脫下小消防衣，可愛舉動萌翻眾人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

苗栗縣政府消防局1月14日辦理年度消防節暨24週年局慶，並安排小小消防員闖關，讓參與活動的小朋友穿上消防衣體驗，但沒想到一名男童穿上後就不肯脫下，家長及現場人員拿糖果試圖跟他交換，全都失敗，消防局最後只好讓男童先穿回家，事後再歸還。這段影片近日曝光，網友一見笑翻，紛紛留言，「這個要重點培養了」。

苗栗縣消防局局慶時辦理小小消防員體驗活動，當天西湖分隊義消吳翰泰便帶著自己4歲大的兒子前往參加，但沒想到活動結束後，兒子卻打死不願意將消防衣脫下。

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苗栗縣消防局事後在臉書曝光畫面，笑說，「有一位可愛的小男孩，穿小小消防衣之後就，不願意脫下來了、不願意脫下來了，不願意脫下來了」、「敲可愛未來消防員Get」。

▲▼ 苗縣消防局小小消防員體驗活動 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 苗縣消防局小小消防員體驗活動 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

透過畫面可以看到，當時在場的婦女防火宣導隊人員及男童父母不斷在一旁勸說，甚至拿出糖果試圖交換，但男童就是不願意，甚至還急哭，「我不要，我不要！」眾人與男童溝通了1小時，脫衣任務仍宣告失敗，消防局最後只好先讓男童把衣服穿回家，隔天再歸還。

這段畫面曝光之後，不少網友都被男童的舉動萌翻，紛紛留言，「體內爆發消防魂」、「有夠可愛啦」、「先把合約簽一簽，長大就是勇消一家人」、「這孩子未來一定是消防隊的後起之秀」。

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